Бони Тейлър излезе от кома, но възстановяването ще отнеме дълго време

Певицата Бони Тейлър е излязла от кома, но остава в много тежко състояние и в интензивното отделение в болница в Португалия, съобщи неин говорител. Изявление, публикувано на сайта ѝ, посочва, че тя вече не е в кома, но остава в много тежко състояние и в интензивно отделение. Въпреки че състоянието ѝ се подобрява, процесът е бавен. Лекарите са уверени, че тя ще се възстанови добре, но това ще отнеме време.

75-годишната изпълнителка беше спешно приета в болница във Фаро, Португалия, през май за спешна операция на червата и беше поставена в изкуствена кома, за да се подпомогне възстановяването ѝ.

Bonnie Tyler out of coma but 'very unwell' after emergency surgery https://t.co/VsPbhPxFRr — BBC News (UK) (@BBCNews) June 15, 2026

Говорителят благодари на феновете за "огромната вълна от любов и подкрепа" от цял свят, като добави, че Тейлър е наясно с това и е благодарна за добрите пожелания. В същото време той се извини за прекъсването на турнето ѝ, като посочи, че летните ѝ концерти ще бъдат отменени или отложени, а някои есенни дати все още се надяват да се състоят. Екипът ѝ изрази надежда да се видят с феновете догодина вместо това.

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Тейлър трябваше да участва на фестивала Sunshine в Уорчестър това лято, както и на редица европейски дати. Тя е планирана да се изяви и в залата Utilita Arena в Кардиф на 17 декември, което все още се надяват да се осъществи.

Екипът ѝ помоли за разбиране и заяви, че ще има допълнителни актуализации при значими развития, пише BBC.