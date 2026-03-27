"Брат близнак" на шеф Виктор Ангелов влезе в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Предаването "Hell's Kitchen" не е изпълнено само с напрежение и екшън момнети. Ставаме свидетели и на забавни случки - между участниците, между тях и шеф Ангелов, а понаякога и звездните гости допринасят за доброто настроение. Това направи и актьорът Антоан Петров - Анди, за когото феновете му знаят, че перфектно се справя в имитациите на различни популярни лица от шоубизнеса.

Във вчерашния епизод (26 март) на кулинарното предаване Анди влезе в Кухнята на Ада в образа на взискателния шеф Виктор Ангелов. Превъплъщението му чрез визия и маниери досущ наподобяваше професионалния готвач - сякаш той току-що бе намерил изгубения си брат близнак.

Дали си приличат - вижте във видеото:

Как премина епизодът?

Финансовият експерт Макс Баклаян напусна кулинарното шоу "Hell’s Kitchen". След колебливо представяне по време на вечерната резервация, бизнесменът се превърна в първия представител на Златните, напуснал надпреварата.

Вчера звездните участници се впуснаха в заплетено съревнование на паметта. И двата лагера успяха да си набавят достатъчно продукти, но Платинените показаха повече креативност при авторските си ястия и грабнаха победата. Имунитет отново заслужи Евгени Генчев, докато актрисата Диана Димитрова бе номинирана от своите съотборници.

Последвалата вечерна резервация поднесе редица неочаквани обрати и за двете кухни. За първи път Златните изпитаха сериозни трудности с комуникацията, а конфликт между актрисите Рая и Диана беше в основата на неуспеха за отбора. Междувременно Платинените постигнаха неочакван синхрон и съумяха да издадат всички свои поръчки за първи път този сезон.