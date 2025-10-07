Войната в Украйна:

Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно: Какво се крие зад срещата им (СНИМКИ)

07 октомври 2025, 12:03 часа 0 коментара
Дженифър Лопес и Бен Афлек отново заедно: Какво се крие зад срещата им (СНИМКИ)

Дженифър Лопес и бившият ѝ съпруг Бен Афлек зарадваха своите фенове с неочаквана обща поява на червения килим. Само няколко месеца след официалния им развод, холивудските звезди отново се събраха заедно, но не като двойка, а като хора запазили добрите отношения след общото си минало. Бившата двойка позира за снимки пред многобройните обективи за премиерата на предстоящия мюзикъл „Целувката на жената-паяк“ в Ню Йорк.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

56-годишната Лопес, която играе главна роля в мюзикъла, се появи на събитието заедно с изпълнителния продуцент - Бен Афлек. С изненадващото си присъствие той подкрепи бившата си съпруга в предстоящото начинание. Актрисата и певица блесна на червения килим, облечена в скулптурна рокля от колекцията пролет/лято 2026 на Харис Рийд. 

Снимка: Getty Images

Преди прожекцията Лопес представи филма и благодари на бившия си съпруг: „Много благодаря, благодаря на всички, че сте тук тази вечер. Благодаря ти, Бен — този филм нямаше да бъде създаден без теб и без Artist Equity.“, каза Лопес, цитирана от People

Тя продължи: „Четях сценария – бях в леглото – и останах без думи. Просто си помислих: възможно ли е това да се случва в момента? Ще пея, ще танцувам, ще играя. Ще бъда истинска холивудска звезда от старото време.“

Отношенията на Лопес и Афлек

Появата на Афлек в подкрепа на Лопес идва след техния развод през 2025 г. Бившата двойка се запознава през 2002 г. и започва да се среща. След като прекратяват годежа си през 2004 г., и двамата продължават напред с нови връзки и създават свои семейства.

През 2021 г. обаче възобновяват романтичната си връзка и през юли 2022 г. сключват брак на интимна церемония в Лас Вегас. Месец по-късно празнуват сватбата си с втора церемония в Джорджия в присъствието на близки и приятели.

През 2024 г. двамата се разделят, позовавайки се на „непреодолими различия“. Разводът им е финализиран през февруари.

Ева Петрова
