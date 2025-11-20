Студио Actualno:

Даниел Радклиф трогна новите звезди на сериала "Хари Потър" с неочакван жест

20 ноември 2025, 09:45 часа 0 коментара
Даниел Радклиф разкри, че е изпратил писмо на актьора, който ще играе Хари Потър в предстоящата телевизионна адаптация. Актьорът разказа, че Доминик Маклафлин, който поема ролята за ребута на HBO, му е върнал „много мило писмо“. Радклиф, който изигра известния ученик магьосник в десетгодишната филмова поредица през 2000-те, каза пред Good Morning America, че е писал директно на Маклафлин след като детската звезда е била избрана за главната роля.

Неговият предшественик – който също е бил на 11 години, когато започва работа по първия филм за Хари Потър – пожела на младия актьор и колегите му всичко най-добро за продукцията, казвайки: „Просто искам да ги прегърна“. Маклафлин ще участва заедно с Арабела Стантън като Хърмаяни Грейнджър и Аластейр Стоут като Рон Уизли.

„Не искам да бъда призрак в живота на тези деца, но просто исках да му напиша, за да му кажа: "Надявам се да се забавляваш най-много, дори повече от мен – аз се забавлявах страхотно, но се надявам ти да се забавляваш още повече", заяви Радклиф. „И го чувствам така, когато виждам снимките на него и другите деца – просто искам да ги прегърна. Изглеждат толкова млади. Просто ги гледам и си казвам: „Невероятно, че аз правех това на тяхната възраст“. Но е и изключително мило и се надявам да се забавляват много“, добави актьорът.

Изборът на актьори

Отворен кастинг за ролите бе обявен миналата година и над 30 000 деца кандидатстваха.

Избраните – Маклафлин, Стантън и Стоут – са относително нови лица. Маклафлин е участвал по-рано в „Grow“, комедия на Sky с Ник Фрост и Голда Рошевел, докато Стантън е изиграла Матилда в мюзикъла с едноименното заглавие на Уест Енд. Стоут няма предишни актьорски кредити.

Снимка: HBO

Младият актьорски състав на новия сериал включва също Локс Прат като Драко Малфой, Алесия Леони като Парвати Патил и Лео Ърли като Шиймъс Финъгин, както и Рори Уилмот в ролята на Невил Лонгботъм и Амос Китсън като Дъдли Дърсли.

Към тях ще се присъединят и известни актьори като Джон Литгоу като Албус Дъмбълдор, Джанет МакТиър като Минерва Макгонъгол, Папа Есиеду като Сивиръс Снейп и Ник Фрост като Рубеус Хагрид.

Снимките на първи сезон вече текат, като премиерата на сериала е насрочена за 2027 г.

Цялата продукция обаче се очаква да продължи 10 години, тъй като планът е да се заснеме по един сезон за всяка от седемте книги на Дж. К. Роулинг, на които са базирани филмите.

С цел това, студиото Warner Bros в Лийвзден близо до Уотфорд, където се снима, това лято получи разрешение да построи временно училище за децата-актьори, където да учат наистина, когато не са в Хогуортс.

Ева Петрова
