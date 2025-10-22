Деси Банова преди 27 години: Ретро СНИМКА показва началото на кариерата ѝ

Деси Банова е добре познато лице от българския телевизионен ефир, станала популярна с дългогодишната си работа като синоптик в Нова телевизия. От март 2022 г. Деси Банова е автор и водещ на собствена телевизионна рубрика, озаглавена "Тук и сега", която се излъчва всяка събота в рамките на сутрешния блок "Събуди се" по NOVA. В нея тя представя вдъхновяващи интервюта с изявени личности от България и света – лидери в сферата на спорта, културата, образованието, политиката и шоубизнеса.

Със сигурност обаче малко хора знаят откъде стартира нейният професионален път.

Кариерата на Деси Банова започва през през 1996 г. като част от екипа на предаването "Квартал". След една година работа в телевизия "7 дни", продуцентът Стефан Кунчев я кани да стане водеща на младежкото предаването "Хензел и Гретел - нещо повече от приказка" по телевизия ММ. Това са първите ѝ появи на екран, още като млада, и отбелязва началото на нейната работа в медийната сфера. В предаването тя си партнира с Бисер Кунчев. Двамата представят комбинация от актуални новини, забавни разкази и популярни музикални парчета, създаденa специално за младежката аудитория.

Още: Популярно лице от NOVA се присъединява към БНТ (СНИМКА)

Как е изглеждала Деси Банова преди 27 години, можем да видим от ретро снимка в нейния Instagram профил.

Снимка: Desislava Banova/Instagram, screenshot

"Годината е 1998 г., а телевизията ММ, до мен е Бисер Кунчев, с когото водехме съботното предаване "Хензел и Гретел, пише Банова към кадъра.

Професионалният път на Деси Банова

Десислава Банова става добре позната на публиката като водеща на прогнозата за времето по Нова телевизия, където работи в периода от 1998 до януари 2018 г. Освен това се изявява и като репортер, както и като ководеща на предаването "Кинохит". През 2014 г. получава международно признание, като единственият български синоптик, поканен да участва в 11-ия Световен форум за времето и климата в Париж, редом с още 69 професионалисти от цял свят. Банова е и автор на документалния филм „Климатични аномалии“, излъчен по NOVA, който разглежда климатичните промени в България и възможностите за тяхното предотвратяване.

Снимка: NOVA

Още: След раздялата с Георги Тошев: bTV махна и Венета Райкова от "Преди обед"

Водеща е и на редица модни ревюта и шоу програми. През 2021 г. взима участие в кулинарното предаване „Черешката на тортата“, където печели седмицата с представянето си. От март 2022 г. е автор и водещ на собствената рубрика „Тук и сега“ по NOVA.