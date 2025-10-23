Тайната на Виктория Бекъм, която дори Дейвид не е знаел (ВИДЕО)

Звездната двойка Виктория Бекъм и Дейвид Бекъм, е една от най-известните в света на развлеченията и спорта. Те са създали семейство за пример и са останали стабилни пред камерите и общественото мнение. Въпреки това, във всички връзки има проблеми и тайни, които се пазят, и в този случай именно Виктория коментира, че е скрила нещо важно от съпруга си. Тя разкри болезнената тайна за своята тиха борба с хранително разстройство, битка, с която се е сблъскала напълно сама, без да има смелостта да признае страданието си дори на съпруга си.

Виктория направи това в неотдавнашно интервю, в което разкри повече подробности за проблема отпреди няколко години.

Тайната, която Виктория е крила от Дейвид Бекъм

Снимка: Getty Images

По време на скорошно интервю в подкаста "Call Her Daddy" с Алекс Купър модната дизайнерка и певица от Spice Girls сподели подробности за този мрачен период, обяснявайки, че се е чувствала неспособна да "се довери на никого" да ѝ помогне да го преодолее. Въпреки подкрепата, която винаги е получавала от Дейвид, Виктория е избрала да не търси неговия съвет, а да поеме по свой собствен път, за да излекува отношенията си с храната и да намери баланс.

Виктория разкри също, че се е борила много с мислите си, когато е била критикувана от пресата. Бизнесдамата обясни, че когато е била бременна, я наричали "Porky Posh" (дебелата Пош) или "Skinny Posh" (кльощавата Пош), което ѝ е причинило много болка, но е успяла да го преодолее.

Борбата на Виктория Бекъм с тялото ѝ

Снимка: Getty Images

Освен проблемите с теглото, Виктория имала и проблем с имплантите в гърдите, тъй като когато започва да става известна, решава да се подложи на операция, но по-късно съжалява за това. В разговор по повод стартирането на предстоящата документална поредица на Netflix, Виктория обясни защо в крайна сметка е решила да премахне имплантите. "Всичко дойде от нуждата да бъда вземана по-сериозно и от това, че не знаех коя съм", каза тя.

След като преминава през всички тези проблеми с физиката си, Виктория изглежда по-уверена в себе си и признава, че вече има добър баланс в храненето, като Дейвид също ѝ е помогнал в това и с упражненията, пише "Marca".