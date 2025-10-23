Войната в Украйна:

Тайната на Виктория Бекъм, която дори Дейвид не е знаел (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 10:18 часа 0 коментара
Тайната на Виктория Бекъм, която дори Дейвид не е знаел (ВИДЕО)

Съдържание:

Звездната двойка Виктория Бекъм и Дейвид Бекъм, е една от най-известните в света на развлеченията и спорта. Те са създали семейство за пример и са останали стабилни пред камерите и общественото мнение. Въпреки това, във всички връзки има проблеми и тайни, които се пазят, и в този случай именно Виктория коментира, че е скрила нещо важно от съпруга си. Тя разкри болезнената тайна за своята тиха борба с хранително разстройство, битка, с която се е сблъскала напълно сама, без да има смелостта да признае страданието си дори на съпруга си.

Още: Мрачното изражение на Виктория Бекъм: Ето защо не се усмихва на снимки с мъжа си

Виктория направи това в неотдавнашно интервю, в което разкри повече подробности за проблема отпреди няколко години.

Тайната, която Виктория е крила от Дейвид Бекъм

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По време на скорошно интервю в подкаста "Call Her Daddy" с Алекс Купър модната дизайнерка и певица от Spice Girls сподели подробности за този мрачен период, обяснявайки, че се е чувствала неспособна да "се довери на никого" да ѝ помогне да го преодолее. Въпреки подкрепата, която винаги е получавала от Дейвид, Виктория е избрала да не търси неговия съвет, а да поеме по свой собствен път, за да излекува отношенията си с храната и да намери баланс.

Още: Любовницата на Дейвид Бекъм призна всичко: "Покани ме в хотела и аз просто се предадох"

Виктория разкри също, че се е борила много с мислите си, когато е била критикувана от пресата. Бизнесдамата обясни, че когато е била бременна, я наричали "Porky Posh" (дебелата Пош) или "Skinny Posh" (кльощавата Пош), което ѝ е причинило много болка, но е успяла да го преодолее.

Борбата на Виктория Бекъм с тялото ѝ

Снимка: Getty Images

Освен проблемите с теглото, Виктория имала и проблем с имплантите в гърдите, тъй като когато започва да става известна, решава да се подложи на операция, но по-късно съжалява за това. В разговор по повод стартирането на предстоящата документална поредица на Netflix, Виктория обясни защо в крайна сметка е решила да премахне имплантите. "Всичко дойде от нуждата да бъда вземана по-сериозно и от това, че не знаех коя съм", каза тя.

Още: Виктория Бекъм разказа за най-тежкия момент от живота ѝ: "С Дейвид нямахме избор"

След като преминава през всички тези проблеми с физиката си, Виктория изглежда по-уверена в себе си и признава, че вече има добър баланс в храненето, като Дейвид също ѝ е помогнал в това и с упражненията, пише "Marca".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Виктория Бекъм тайна Дейвид Бекъм
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес