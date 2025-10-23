Михаела Маринова ще бъде "рокендрол булка". Ето кога ще е сватбата

Дръзка и смела промяна наблюдаваме във външния вид на Михаела Маринова. След като през август певицата обяви, че се е сгодила и официално се носи на крилете на любовта, Мишето, което познаваме от сцената на X Factor се е превърнала в зряла жена с впечатляваща нова визия. А тъмните цветове определено ѝ стоят добре. С промяната в стила на обличане, дойде и промяната в прическата.

"Хората ме помнят като малкото дете на 16 години и още не могат да проумеят, че съм сгодена. Заслужих си това щастие, което получавам с човека до себе си. Майка ми каза, че ще усетя кой е правилният за мен – аз се чудех как ще стане това, но него го усетих и тя беше права", каза Михаела промените в живота си и годеника си по време на интервю "Елизабетско" (в "На кафе").

"Цялата тази Барби история през която всички момичета преминаваме е напълно нормално да има момент в който любимият ти цвят е розовият. В момента ако ме питаш дори нямам нищо цветно в гардероба си, с малки изключения като червено например." Тя допълни, че е имало и време в което е била прострастена към блясъка, паетите и неоновите цветове .

Нетипична булка

В един момент като изпълнител със силен глас на сцената тя осъзнава, че в себе си се усеща като "рок дива отколкото като поп диско дива"

Певицата обясни, че не мисли дълго да отлага подготовката за сватбата и планира да бъде през пролетта или лятото догодина. В края на май или началото на юни. Или може би началото на септември. Така си го представям.

Михаела сподели, че не си се представя като типичната булка, а по-скоро като "рокендрол булка". "Така се виждам...", заяви тя с усмивка.

В момента работи по интересен нов проект под формата на "мини версия на албум", която много скоро ще сподели с почитателите си. Към момета работи и репетира в Националния музикален театър “Стефан Македонски", където е получила главна роля за спектакъла "Кабаре".