Популярно лице от NOVA се присъединява към БНТ (СНИМКА)

Виктория Бояджиева се присъединява към новинарския екип на Българската национална телевизия. От 20 октомври, понеделник, Бояджиева ще бъде водеща на сутрешни, обедни и късни емисии "По света и у нас" по БНТ 1. С присъединяването си към националния ефир, Бояджиева ще бъде едно от лицата, които ежедневно представят най-важните теми от страната и света на милионите зрители на обществената телевизия.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

„Да се присъединя отново към екипа на БНТ, за мен е като да се завърна у дома. Това е телевизията, която постави основите на моите професионални принципи и умения на екран. Тя ме научи, че високият стандарт в работата е лична битка, независимо каква е трибуната и какви са обстоятелствата. Новата роля на водеща в „По света и у нас“ – най-старата новинарска емисия в България, ползваща се с най-голямо доверие, за мен е голямо предизвикателство и огромна чест“, споделя Виктория Бояджиева.

Журналистическата кариера на Виктория Бояджиева започва през 2014 г. Пред телевизионната камера застава за първи път през 2017 г. в телевизия BiT. Става част от екипа на Българската национална телевизия през 2018 г. като репортер на „По света и нас“. Още тогава прави и дебюта си в телевизионната документалистика с филма „Лозето на вълчите хълмове“, посветен на Грузия. По-късно работи като репортер в NOVA. Автор е на рубриката „Между редовете“.

Личен живот

Виктория Бояджиева, позната на зрителите като едно от лицата на българската телевизионна журналистика, успява умело да съчетава динамичната си професионална кариера с ролята на майка. През май 2022 г. тя става майка на момченце.

Въпреки натоварения график и отговорностите си като журналист, Бояджиева пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Известна е с това, че предпочита семейството и близките си хора да останат извън медийния фокус, като споделя единствено редки и внимателно подбрани моменти от личното си ежедневие.