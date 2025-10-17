Войната в Украйна:

Популярно лице от NOVA се присъединява към БНТ (СНИМКА)

17 октомври 2025, 11:33 часа 272 прочитания 0 коментара
Виктория Бояджиева се присъединява към новинарския екип на Българската национална телевизия. От 20 октомври, понеделник, Бояджиева ще бъде водеща на сутрешни, обедни и късни емисии "По света и у нас" по БНТ 1. С присъединяването си към националния ефир, Бояджиева ще бъде едно от лицата, които ежедневно представят най-важните теми от страната и света на милионите зрители на обществената телевизия.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

„Да се присъединя отново към екипа на БНТ, за мен е като да се завърна у дома. Това е телевизията, която постави основите на моите професионални принципи и умения на екран. Тя ме научи, че високият стандарт в работата е лична битка, независимо каква е трибуната и какви са обстоятелствата. Новата роля на водеща в „По света и у нас“ – най-старата новинарска емисия в България, ползваща се с най-голямо доверие, за мен е голямо предизвикателство и огромна чест“, споделя Виктория Бояджиева.

Журналистическата кариера на Виктория Бояджиева започва през 2014 г. Пред телевизионната камера застава за първи път през 2017 г. в телевизия BiT. Става част от екипа на Българската национална телевизия през 2018 г. като репортер на „По света и нас“. Още тогава прави и дебюта си в телевизионната документалистика с филма „Лозето на вълчите хълмове“, посветен на Грузия. По-късно работи като репортер в NOVA. Автор е на рубриката „Между редовете“.

Личен живот

Виктория Бояджиева, позната на зрителите като едно от лицата на българската телевизионна журналистика, успява умело да съчетава динамичната си професионална кариера с ролята на майка. През май 2022 г. тя става майка на момченце. 

Въпреки натоварения график и отговорностите си като журналист, Бояджиева пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Известна е с това, че предпочита семейството и близките си хора да останат извън медийния фокус, като споделя единствено редки и внимателно подбрани моменти от личното си ежедневие.

Ева Петрова
