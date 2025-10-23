Войната в Украйна:

Може да казва каквото си иска: Селена Гомес загатна, че няма вражда с Хейли Бийбър

23 октомври 2025, 16:30 часа 0 коментара
Певицата Селена Гомес се обърна към в почитателите си с важен призив - да се успокоят. Изпълнителката на "Kill 'Em With Kindness" сподели послание, което изглежда е насочено към последните коментари на Хейли Бийбър, чиято козметична марка вече се продава на местата, където може да се открият и продуктите от бранда на Гомес. "Просто оставете момичето на мира", написа певицата на стори в своя Instagram, на 17 октомври. Впоследствие обаче публикацията бе изтрита. "Тя може да казва, каквото си иска. Това не засяга живота ми по никакъв начин. Става въпрос за значимост, а не за интелигентност."

33-годишната изпълнителка, която през септември се омъжи за музикалния продуцент Бени Бланко, призова последователите си да бъдат добри: "Всички марки ме вдъхновяват. Има място за всеки".

Няколко дни по-рано Хейли, която е омъжена за бившето гадже на Селена, Джъстин Бийбър, коментира разширяването на своята марка, подчертавайки, че няма интерес да се състезава с други брандове на пазара.

"Винаги е досадно, когато те противопоставят на други хора" сподели 28-годишната Хейли Бийбър в интервю за WSJ. Magazine, публикувано на 14 октомври. "Не съм искала това. Когато хората искат да те виждат по определен начин и вече са си измислили история за теб в съзнанието си, не зависи от теб да я промениш", коментира тя темата за съперничеството. 

Всъщност Хейли подчерта, че се състезава единствено със себе си. "Мисля, че има място за всички", сподели моделът. "Не чувствам конкуренция с хора, от които не се вдъхновявам."

Слуховете за вражда

Въпреки че слуховете за вражда между Хейли и Селена се носят от години, и двете нееднократно са отричали да изпитват каквито и да било лоши чувства една към друга. Например, през март Селена публично защити Хейли, след като научи, че съпругата на Джъстин Бийбър е била подложена на вълна от критики онлайн.

Хейли Бийбър се свърза с мен и ми каза, че получава заплахи за убийство и такава омразна негативност", написа Селена в пост в Instagram Stories тогава. "Това не е нещото, което аз подкрепям. Никой не трябва да преживява омраза или тормоз."

Снимка: Getty Images

"Винаги съм застъпвала добротата", добави тя. "Наистина искам всичко това да спре.", са думите на Селена, цитирана от E!News.

