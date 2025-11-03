Дженифър Анистън потвърди връзката си със СНИМКА и романтично послание

Американската актриса Дженифър Анистън официално потвърди връзката си с писателя и лайф коуч Джим Къртис, като публикува обща снимка в Instagram. Това е първият път, в който звездата от "Приятели" споделя публично детайл от личния си живот след развода ѝ с Джъстин Теру през 2018 г. Постът ѝ в социалните мрежи предизвика истинска вълна от реакции от страна на нейните почитатели.

На 3 ноември 2025 г. Анистън качи черно-бяла снимка, на която прегръща Къртис отзад, придружена от надпис: "Честит Рожден Ден, любов моя", подчертавайки, колко много го цени.

Припомняме, че слуховете за новата връзка между Анистън и хипнотизиращия гуру се появиха още през лятото. Според източници, цитирани от "People", Анистън и Къртис са били заедно още през юли 2025 г., когато са засечени на яхта в Майорка в компанията на Кортни Кокс и Джейсън Бейтман.

Джим Къртис е известен като хипнотерапевт, уелнес треньор и писател, който се занимава с личностно развитие и позитивна психология.

Имало ли е годеж?

В интервю за "Marie Claire", той споделя, че и двамата вярват в идеята за "съзнателна връзка" – такава, в която партньорите не се опитват да се променят един друг, а да се подкрепят в процеса на израстване.

Въпреки че Анистън винаги е била дискретна относно личния си живот, новата ѝ публикация в Instagram изглежда като символично "отваряне на вратата" към по-личната страна на актрисата. Някои онлайн източници дори информират, че фенове са забелязали пръстен на лявата ѝ ръка, което подхрани спекулации за възможен годеж.

Сгодена или не, Дженифър Анистън определено изглежда щастлива и вдъхновена, като отново е открила баланса в живота си.