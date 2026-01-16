Дълго пазена тайна: Анита от "Игри на волята" е бременна (СНИМКИ)

Популярната от "Игри на волята" Анита Ташева разкри дълго пазена тайна - тя се похвали на своите последователи в социалните мрежи, че е сбъднала своя голяма мечта. Гримьорката, която участва в шестия сезон на екстремното шоу, сподели, че е бременна и ще става майка за първи път. С няколко семейни кадъра, тя показа коремчето си, облечена в празнична червена рокля.

Сбъдната мечта

Изглежда, че снимките са заснети в дните по Коледа, тъй като тя позира пред елхата заедно със своя годеник. Припомняме, че през пролетта на 2025 година тя каза голямото "да".

На първата снимка двойката държи ретро вестник, в който сякаш е обявена новината, че ще стават родители. На следващия кадър любимият на Анита целува нежно корема на бъдещата майка. Анита добави още няколко семейни момента от уюта на дома, като на един от тях показа и малки бебешки пантофки с еленски глави - тематични за празниците.

"Една мечта и дълго пазена тайна вече е факт - ще си имаме бебче!

Вълнуваме се повече от всякога за всичко, което тепърва ни предстои. Все още не сме те срещнали, а вече ни носиш толкова много радост и надежда, че живота ни ще придобие ново начало и нов смисъл.

Вече си обичано от толкова много хора, наше малко човеченце!", написа Анита към публикацията си в Instagram.

А за годеника си - Любомир Топалов, допълни: "Ще бъдеш най-добрият татко на света! Обичам те".

