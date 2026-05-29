Няма да повярвате на кого Иво Димчев е бил кавалер за бала (СНИМКА)

29 май 2026, 15:10 часа 0 коментара
Снимка: PR
В сезона на абитуриентските балове често се вълнуваме не само от завършващите сега училище, но и от популярните личности, които ни показват спомените си от този хубав период. Между многобройните снимки в онлайн пространството на шумните купони и бляскави тоалети една архивна снимка излезе наяве и привлече медийния интерес. А когато става въпрос за едни от най-харесваните родни артисти - няма как темата да не бъде отразена. 

История за едно артистично приятелство 

Оказва се, че Иво Димчев, който се раздаде във всеки образ в "Като две капки" 14, има дългогодишни отношения с една от най-харесваните актриси - Нети Добрева. Самата тя през 2021 година публикува в личния си Instagram профил архивна снимка от абитуриентския си бал, на който кавалер не е кой да е, а талантливия Иво. 

Историята обаче не е романтична, а по-скоро разказ за силно артистично приятелство, започнало още в ученическите им години, когато двамата изграждат връзка - достатъчно силна, за да надхвърли училищните години и да се върне отново на сцената десетилетия по-късно.

Припомняме, че през април тази година двамата развълнуваха почитателите си, като показаха общ кадър от работата по съвместна песен. Неочакваната колаборация определено е шокираща, но много приятна изненада за феновете им. 

"Каква снимка намерих! Нека да поясня: това е моят абитуриентски бал, до мен е моят кавалер и най-добър приятел от театралната паралелка - Иво Димчев. Интересен детайл е, че на единия си крак той носи бял чорап, а другия е с гипс, скрит с черен чорап. На снимката аз придържам полата си за да прикрия (неуспешно) гипсирания му крак. Въпреки счупения крак, той дойде с мен на бала!", разказва Нети за спомена от бала си.

Иво Димчев абитуриентски бал Нети Добрева
Ева Петрова
