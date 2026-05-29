Даниел Бачорски с болезнена истина: Изневяра едва не разбива живота му

Даниел Бачорски е една една от популярните фигури в българската шоубизнес среда, познат най-вече с развитието си в сферата на бизнес услугите и участията си в телевизионни формати. Той се налага като разпознаваемо лице, но зад образа на успешен безнесмен и бляскавите снимки в социалните мрежи се крие история, която малко хора знаят.

Зад публичния му образ обаче стои тежка лична драма. Началото на пътя му е белязано от трудности и емоционални кризи. В продължение на години той е в сериозна връзка с жена, с която планира бъдеще, но животът му се преобръща след новина за бременност и последващо разкритие, че бащата е друг човек. Паралелно с това той преминава и през тежък период, свързан със състоянието на брат му Атанас, който се бори със зависимост.

Още: Любов след "Hell's Kitchen": Трифонова застана до Събков в бяла рокля (СНИМКИ)

"Оказа се, че през 2018 година съм бил на посещение при Атанас. Тогава ми беше много трудно, признавам. Бях готов да се хвърля от 50-ия етаж. Но всъщност се разбрах със себе си, че това е възможно най-глупавото нещо, което мога да направя и се разделихме. И до ден днешен нямаме лоши взаимоотношения с тази жена, нямам лоши чувства. Напротив - вярвам, че така е трябвало да стане и към днешна дата имам страхотна съпруга, три здрави дечица и съм един истински щастлив човек", сподели той в епизод на предаването "SOS Разстребители" по NOVA.

Нов път

В крайна сметка Бачорски взима трудното решение да продължи напред и да напусне връзката, която дълго време е смятал за своя съдба. Макар и болезнено, това се оказва повратен момент в живота му. С времето той успява да събере себе си и да подреди отново пътя си.

След този период в живота му се появява Емилия Лозанова – жената, която му дава ново начало и с която той създава семейство. От тяхната връзка се ражда първата му дъщеря – Емили.

Още: Сашо Кадиев и съпругата му тънат в разкош далеч от България (СНИМКИ)

Снимка: Daniel Bachorski/Instagram

След раздялата им, сегашната партньорка на Бачорски - Атанасия, го дарява с още две деца. Именно тя му носи нова посока, стабилност и мотивация да продължи напред и да надгради живота си.