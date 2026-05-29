Дадох си здравето и нервите: Влогърката Изи преживяла голям стрес (ВИДЕО)

Винаги усмихнатата Изабел Овчарова - Изи е не само писателка и влогърка, но и истинско вдъхновение за своите почитатели. Младото момиче, което зрителите познават и като талантлива участничка в миналогодишното издание на "Hell's Kitchen", отново се обърна към последователите си в социалните мрежи, но този път поводът не бе приятен. Повлияна от емоциите си заради неприятна случка, Изи сподели за преживяното и поуките, които си е извадила. А целта ѝ е проста, но важна - ако може никой да не попада в нейната ситуация.

Ето какво сподели Изи:

"Преди два месеца си купих открадната кола. Не знаех, че е открадната много ясно.", признава разстроена Изабел.

"Най-голямата ми грешка беше, че аз позволих един предмет да е по-важен от здравето ми - всеки ден се тревожех, не можех да спя, постоянно за това мислех.", обяснява тя за сложната ситуация.

"Снимам това за тези от вас, на които им се случва нещо гадно, свързано с вашите вещи, несполука или нещо неприятно.", обръща се влогърката към тези, които я гледат в TikTok.

"Не позволявайте това да ви вземе здравето. Защото дори най-скъпото нещо не е по-ценно от теб, здравето, съня и спокойствието."

"Два месеца буквално си дадох здравето и нервите... всичко и то за някаква кол, за която нищо не знам", обяснява Изи за уроците, които е научила по трудния начин.

Посланието на Изи към последователите ѝ е силно - "Не си давайте здравето, защото няма нищо по ценно. Аз не успях и два месеца наистина ми се разказа играта психически от целия стрес."

В края на видеото тя отново продължава със сълзи в очите "Прегърни близките си, празнувай, ако си здрав - това е най голямото богатство и не позволявай на никоя вещ да е по-ценна и важна от теб, защото никога няма да е".