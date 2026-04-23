Едно разбито сърце в "Ергенът", но за пореден път (ВИДЕО)

Когато става въпрос за риалити формата "Ергенът", бурните емоции от напрежение и пеперуди в стомаха са неизбежни. По време на епизода от сряда (22 април) на романтичното шоу отново станахме свидетели на необикновени срещи, много смях и забавни ситуации, но и на откровено признание за разбито сърце - не за първи път обаче. В основата на случващото се бе Марин, който по-рано призна пред Михаела, че Мануела е негов "таен агент".

"Аз я усещам като много близка приятелка и реално съм ѝ споделяла много неща. Започвам да си мисля дали тя не се е сближила с мен само заради това", изрази по-рано изненадата си Михаела.

Във вчерашния епизод обаче фаворитката на Марин си поговори с Мануела, на която заяви, че за пореден път усеща предателство и сякаш сърцето ѝ е разбито. "Разбрах, че си тук и получаваш рози от Марин, защото си му таен агент. А не защото имаш реални намерения към него."

Още: Много адреналин и страх в "Ергенът": Почти съм умряла (СНИМКИ+ВИДЕО)

След като преди това Мануела заяви пред момичетата, че между нея и Марин е имало целувка, Михаела остана шокирана, без да го крие.

"За втори път си чувствам сърцето разбито от човек, когото наричам "приятел"... Интересно ми е защо го целуна. Като таен агент трябва да си безпристрастна.", допълни тя, но изглежда, че Мануела не е съвсем безразлична.

Другите ергени

Друга по-интересна част от събитията в предаването бе индивидуалната среща на Гатев с една от дамите. След прекаран дълждовен следобед в интимни разговори между Гатев, Илияна и Бетина и каране на кану по реката, новият ерген направи своя избор с кое момиче иска да вечеря. И това беше Илияна.

Кристиян също прекара време с две дами - Татяна и Горица, която в края на вечерта остана насаме с него за вечеря.

Още: Неочакван разрив между Кристиян и Елеонора, довел до целувки с друга (ВИДЕО)