Бях тотално смазана: Маги Джанаварова с разтърсваща изповед (ВИДЕО)

След години на музикалната сцена, Маги Джанаварова откровено признава, че пътят ѝ не е бил нито прав, нито лек. В интервю за NOVA певицата сподели за периоди на съмнения, емоционални сривове и лични изпитания, които са я променили както като артист, така и като човек. "Научих се да оценявам таланта си", заяви тя пред Мариян Станков - Мон Дьо.

Днес изпълнителката казва, че е достигнала до по-голямо вътрешно спокойствие и приемане на собствената си стойност, но и на цената на отсъствията от сцената. "През годините се научих да оценявам таланта, който нося. Когато аз не успявам да бъда толкова постоянна в кариерата си и в музиката, която пускам, е нормално така във времето хората да забравят за мен".

Зад публичния образ обаче, по думите ѝ, стои силно емоционален и раним човек, който често се налага да прикрива чувствителността си. "Аз съм много раним човек, изключително емоционален и много често се налага да прикривам това", каза Джанаварова, допълвайки, че критиката често я кара да се затваря още повече.

Снимка: NOVA, стопкадър

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Следродилната депресия и страхът "дали съм добра майка"

Една от най-тежките теми, за които певицата говори открито, е следродилната депресия, която я застига само дни след раждането на дъщеря ѝ. "Пет дни след това бях в депресия. Тежка при това", призна тя.

Началото, по думите ѝ, е белязано от пълна изолация и рязка промяна в ежедневието. "Не излязох от вкъщи пет дни. Това в мен беше нещо, което преобърна каруцата. Тотално ме смаза", разказа Джанаварова.

Свикнала да бъде активна и социална, тя трудно приема внезапното оттегляне от външния свят.

Най-силните ѝ съмнения обаче са свързани с ролята ѝ на майка. "Беше ми трудно в началото да се усетя като майка. Абсолютен страх, ужас, че съм лоша майка, че не си приемам детето и нямам сякаш този майчински инстинкт", разказа Маги.

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Допълнително напрежение ѝ носи и усещането, че партньорът ѝ се справя по-уверено в новата ситуация. "Чудех се как може мъжът до мен да има повече усет, повече спокойствие и любов от мен. Това ме побъркваше."

Паралелно с емоционалните трудности идва и страхът за кариерата ѝ. "Аз съм била само артист. Нищо друго. Изведнъж работата ми отива някъде в ъгъла".

Този вътрешен конфликт засилва усещането за загуба на идентичност и страх, че "животът ѝ свършва" в познатия ѝ вид.

Терапията и подкрепата

Макар най-тежките моменти да са зад гърба ѝ, Джанаварова признава, че емоционалните колебания не са изчезнали напълно.

"Това лутане в моите емоции и страхове си продължава и до ден днешен, вече с много по-слаба сила", призна тя.

Според нея, ключова роля за възстановяването ѝ имат терапията и подкрепата на партньора ѝ.

"Най-голямата опора беше мъжът до мен... Терапията е абсолютно решение. Другото решение е човекът до теб."

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Преживяното намира отражение и в новата ѝ песен "Лудост", която се превръща в своеобразен музикален дневник на вътрешните ѝ битки.

Тя подчертава, че заглавието не е случайно: "Имало е моменти, в които съм си казвала: "Аз няма да оцелея психически в това състояние". Всъщност това е моята лудост. Пътят, през който преминах, за да стигна до това, което съм днес."

Джанаварова признава, че понякога изпитва вина, когато професионалните ѝ ангажименти я отделят от дъщеря ѝ. "Изпитах вина, че отново трябва да изляза и отново няма да съм целия ден с нея", откровена е тя.

Въпреки това, певицата е убедена, че трудният период е заздравил връзката ѝ с партньора.

"Със сигурност направи любовта ни по-силна. Всичко това между нас в момента е много по-силно и много по-устойчиво", казва тя.