Палермо стана сцена на Дуа Липа и Калъм Търнър: Тридневен сватбен спектакъл и масови протести (СНИМКИ)

Тридневното грандиозно сватбено тържество на поп звездата Дуа Липа и актьора Калъм Търнър, което се проведе в Палермо този уикенд, превърна града в сцена на луксозни събития, частни партита и концерти. Гостите, сред които световноизвестни личности, бяха посрещнати в исторически локации като Villa Valguarnera и Palazzo Valguarnera-Gangi, а програмата включваше улично парти, вечеря от шеф-готвачи със звезди "Мишлен" и музика от известни диджеи и изпълнители.

Както се очакваше, мерките за сигурност бяха изключително строги и включваха системи за борба с дронове, споразумения за конфиденциалност и пълна забрана за снимане по време на събитието.

Около 300 гости са присъствали, сред които Донатела Версаче, Чарли XCX, Адел, Шакира, Джо Алвин, Марк Ронсън и Оливия Дийн. ССлед церемониалната размяна на обети Елтън Джон поднесе специален музикален подарък на двойката, изпълнявайки прочувствена версия на "Your Song".

Charli XCX, Shakira, Adele, Joe Alwyn, Troye Sivan, Katy Perry and Justin Trudeau all attending Dua Lipa and Callum Turner’s wedding of the year 💐 pic.twitter.com/Jq9A5wr1ty — J▲NSY (@katycatjansy) June 6, 2026

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👰🏻‍♀️ | Shakira y Adele durante las celebraciones de la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Palermo, Italia. pic.twitter.com/Q4rv21lGPN — popindustrynet (@popindustrynet) June 6, 2026

Част от събитията бяха разположени в емблематични места, свързани с киното и културата, а луксозни хотели и музеи бяха наети специално за случая. Според местни медии и изследвания, икономическият ефект за региона се оценява на стотици милиони евро, макар че събитието предизвика и протести срещу "комерсиализацията" на града.

Кметът на Палермо определи събитието като значим принос за международния имидж и туризъм на града, въпреки временните неудобства за местните жители.

"Палермо не е за богатите"

Тържествата за сватбата на Дуа Липа предизвикаха масови протести и отново разпалиха дебат в Италия относно сватбите на знаменитости. Много местни жители отхвърлят твърдението на кмета Роберто Лагала, че събитието ще донесе "големи рекламни ползи" за Палермо.

Много местни жители отхвърлят твърдението на кмета Роберто Лагала, че събитието ще донесе "големи рекламни ползи" за Палермо.

Протестите са организирани от млади членове на постоянната асамблея "Apro Palermo" - група, която се противопоставя на свръхтуризма.

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Рано в петък сутринта по стените и щорите на площад "Croce dei Vespri", близо до района, където се провеждат празненствата между Palazzo Gangi и градската галерия за модерно изкуство, се появиха плакати.

Dua Lipa & Callum Turner's £1.5m wedding has sparked protests in Sicily after public squares were shut down and roads were closed for the three-day event



Locals put up posters and graffiti saying "Our city is not for rent" pic.twitter.com/E3w3LvfCaT — Dexerto (@Dexerto) June 6, 2026

Знаци, поставени по загражденията, блокиращи улицата към музея за модерно изкуство, гласят: "Палермо не е под наем, нашият площад не е вашата всекидневна".

Други листовки носят лозунга "Palermo non è per i ricchi' — "Палермо не е за богатите".

Припомняме, че Дуа Липа и Калъм търнър сключиха брак в Лондон по-рано миналата седмица, а тържествата продължиха през уикенда в Италия.

Източници: CNN, Wanted in Rome