Сашо Кадиев и Ивелина Чоева разкриха пола на бебето с цветно парти (ВИДЕО)

След вълнуващата новина, че ще стават родители, Александър Кадиев и очарователната му половинка Ивелина Чоева събраха най-близките си хора на цветно парти по повод разкриването на пола на бъдещото им дете. Кадрите от красивото събитие, които споделиха в социалните мрежи, бързо стигнаха до очите на последователите им, разкривайки голямата тайна – звездната двойка очаква момченце.

Снимка: Александър Кадиев/Instagram

Зад широките усмивки на бъдещите родители обаче се крие период на упоритост и голямо търпение. Сашо и Ивелина не скриха, че бременността е била силно желана и е плод на опити, продължили повече от година и половина. Тази новина е най-прекрасният завършек на чакането и начало на нов, вълнуващ етап от съвместния им живот.

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За Ивелина това ще бъде първо дете, докато водещият на забавното куиз шоу "Кой да знае?" ще стане баща за втори път. Припомняме, че Кадиев има 9-годишна дъщеря, Катерина, от предишната си връзка с танцьорката Таня Тончева.

Вълнението на по-голямата сестра

Един от най-емоционалните моменти на партито беше свързан именно с малката Кати. Тя вече няма търпение да влезе в новата си роля на по-голяма сестра. Момиченцето изненада всички присъстващи, като прочете специално писмо, адресирано до бъдещото ѝ братче.

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Във видето участва и майката на Сашо Кадиев - актрисата Катето Евро, която издаде любопитен детайл - оказва се, че именно тя и внучка ѝ Кати са били единствените пазителки на голямата тайна преди официалното пукане на балоните с конфети и разкриването на пола на бъдещия член на семейството.