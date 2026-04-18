Щях да се изкъртя от кеф: Емилия за "Като две капки вода" и защо първоначално отказала

Емилия е от онези артисти, които не се притесняват да бъдат себе си - автентични, естествени, без маска, а в нейния случай дори и без грим. Тя казва, каквото мисли, а това си проличава и по време на участието ѝ в подкаста на "Като две капки вода". От сцената на шоуто до личния ѝ живот - всяка дума, изречена от певицата носи емоция и искреност, с която впечатлява.

Без филтър

"Винаги съм много искрена, не искам да се крия и искам хората да ме познават такава, каквато съм", заявява тя още в началото на разговора си с водещия Боби Турбото.

Емилия вече направи голям фурор с впечатляващите си превъплъщения в шоуто за имитации. Като попфолк изпълнителка тя е категорична: "Това, че съм попфолк певица, не означава, че не разбирам от рок".

Една от най-харесваните в жанра певици не се притеснява да признае, че е изпитала негативното отношение на хората. "Усещала съм негативизма на това, че съм попфолк певица много пъти, но после го опровергавам.", коментира Емилия.

Но как би се чувствала, ако "Като две капки вода" беше само с нейни песни? "Щях да се изкъртя от кеф!" – смее се певицата по време на разговора.

Емилия призна, че е отказала поканата за участие във формата, когато я получава за първи път. Причината не е страх от сцената, а нещо много по-важно: "Дъщеря ми беше много малка и не исках да я оставям". Въпреки че поставя винаги семейството си на първо място, днес тя приема предизвикателството, съмненията не са липсвали: "Имаше страх дали ще се справя в чужди обувки".

Емилия не гледа на музиката просто като на забавление, но и не търси успеха на всяка цена в нито един соло проект и дует. За нея думите имат тежест. "Винаги чакам подходящата песен. Търся хубавата енергия... Отказвала съм да пея тежки текстове от страх да не ми се случат.", обясни тя.

Един от най-повратните моменти в живота ѝ идва, когато се налага операция на гласните струни. "Две седмици не можех да пея… тогава не знаех коя съм" - спомня си Емилия. За артист като нея това не е просто пауза, а загуба на идентичност: "Без моя глас, аз съм нищо" - дава си сметка тя в една история, която показва колко е тънка границата между сцената и личността.