Натали от "Ергенът: Любов в рая" към мъжете: Изключително грозно поведение (СНИМКИ)

Много откровения и неочаквани обрати доведоха до големи конфликти по време на дългоочаквания банкет в "Ергенът: Любов в рая". Участниците най-накрая се събраха на една маса, за да си кажат всичко очи в очи, без да премълчават и най-малката подробност. А темата от скандала между момчетата по време на скаутския лагер бе представена и на дамите във вилата. Коментарите за сексуалната ориентация на Орлин не се харесаха на неговата половинка Натали. Възмутена от чутото, тя не сдържа емоциите си и защити музиканта, като не запази мълчание.

"Цялото това нещо е абсурдно! Много грозно, изключително грозно поведение!".

Откровенията

Лъчезар повдигна ключов въпрос към Филипа – дали би оставила настоящата си връзка с Йовица в шоуто заради нова възможност. Разговорът се състоя в новосформираната тройка – Филипа, Йовица и Лъчезар. Отговорът на Филипа наклони везните в полза на Йовица, което подсили стабилността на отношенията им.

Киара открито потърси близост с Красимир, като без колебание му призна пред всички, че силно й е липсвал по време на скаутския лагер. Този емоционален жест може да бъде знак за задълбочаване на връзката помежду им.

Сред най-личните и откровени моменти в епизода бе този, в който Ана-Шермин призна пред всички, че е готова да стане майка. В същото време тя уточни, че не би имала нищо против да разчита на детегледачка в отглеждането на децата.