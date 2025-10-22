Бритни Спиърс с мозъчни увреждания: "Благодарна съм, че съм жива"

Поп звездата Бритни Спиърс отново е в новините, след като направи тежки признания в социалните медии за миналото си и мъките, които е преживяла в една от връзките си, където дори твърди, че е била близо до смъртта повече от един път. Певицата твърди, че страда от "увреждане на мозъка" в резултат на минали травматични преживявания. Думите ѝ идват на фона на нов спор с бившия ѝ съпруг Кевин Федерлайн, чиято предстояща автобиография "You Thought You Knew" съдържа сурови обвинения срещу певицата.

Изповедта на Бритни Спиърс за здравето ѝ

Снимка: Getty Images

В обширен пост в социалните медии 43-годишната певица се позовава на период от живота си, споменат в книгата ѝ "The Woman in Me", в който е страдала от много проблеми със здравето и е била жертва на физическа агресия.

"Както някои хора знаят, в края на книгата си описвам травматично преживяване, при което в продължение на 4 месеца бях лишена от лична стая и незаконно бях принудена да не използвам краката си или тялото си, за да ходя където и да е", обясни Спиърс в Instagram. Певицата добави: "Чувствам се, сякаш крилата ми са отнети и мозъкът ми е увреден отдавна, на 100%... Разбира се, преодолях този труден период в живота си и съм благодарна, че съм жива".

Правната битка на Бритни Спиърс с бившия ѝ съпруг

Снимка: Getty Images

На фона на всички тези признания, Спиърс не преживява добри моменти, тъй като е в правен спор с бившия си съпруг Кевин Федерлайн, който е напът да издаде мемоарите си в книга, озаглавена "You Thought You Knew" ("Мислеше, че знаеш"), в която разкрива подробности, които могат да поставят поп звездата в лоша светлина. В мемоарите си бившият съпруг твърди, че Спиърс е гледала децата си как спят, докато е държала нож, а също така ги е биела и е употребявала кокаин, докато е кърмила.

Спиърс отговори на тези обвинения чрез X, където отрече всичко и обясни, че бившият ѝ съпруг търси лесни пари и затова публикува тези неща, пише "Marca".