Мони Николов отново блести в Русия, фалстарт за Матей Казийски в Турция

Младата звезда на българския волейбол Симеон Николов изигра още един много силен двубой за новия си клуб Локомотив (Новосибирск). Световният вицешампион с България успя да помогне на Локомотив за втора поредна победа в Суперлигата на Русия - този път срещу отбора на Динамо-Урал (Уфа) с 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17). Възпитаниците на Пламен Константинов се затрудниха единствено в първия гейм, който продължи изключително дъло, а след това Локомотив взе контрола над срещата.

Симеон Николов с нов силен мач за Локомотив (Новосибирск)

В препълнената зала “Локомотив Арена” Мони Николов показа част от потенциала си, като реализира 7 точки (3 аса, 3 блока, 1 атака 100% ефективност в атака - +4) само през първата част, като бе и най-резултатен за отбора си, въпреки че играе като разпределител. Именно към тези функции се придържаше Николов във втората част, където осигури добри топки за нападателите Омар Курбанов и Сам Деру. В този гейм българинът се отчете с 2 точки (1 ас, 1 блок).

В третия гейм Николов допринесе с още 3 точки (2 аса, 1 блок), но и не сполучи при две от атаките си. Той обаче се задържа сред най-резултатните играчи на отбора, докато съчетава това с функциите си на разпределител. В четвъртия гейм той добави още една точка от атака.

Казийски тръгна със загуба в отбора на Радостин Стойчев

В същото време легендата на българския волейбол Матей Казийски записа фалстарт при дебюта си в турския Халкбанк, като тимът му загуби при гостуването на Истанбул ББ с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) в решаващата среща от група 2 на първата фаза на турнира за националната купа. 41-годишният българин бе представен официално едва вчера, но въпреки това бо пуснат в игра във втория и третия гейм. И това обаче не помогна на хората Радостин Стойчев да избегнат загубата.

Денислав Бърдаров бе най-резултатен в срещата

От другата страна на мрежата пък българският нападател Денислав Бърдаров направи силен мач и бе най-резултатен в двубоя с 26 точки, за да помогне на Истанбул ББ да се класира за четвъртфиналите.

