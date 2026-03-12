Етиен Леви за "Като две капки вода": Разочарован съм

Етиен Леви, който дълги години беше вокален педагог в "Като две капки вода", разкри, че е разочарован, че за 14-ия сезон не е успял да се договори с продуцентите на шоуто за имитации. Неговата пиарка Евелина Петрова също подчерта пред "България Днес", че "това е истинската причина" нейният клиент да не влезе отново като ментор в едно от най-гледаните български предавания.

"Не съм се пенсионирал"

"Ангажиран съм в преподавателската си работа в Нов български университет, а това шоу винаги ще ми е любимо", уточни певецът и вокален педагог. "13 сезона съм давал цялата си любов и компетенция към всички участници и екип. Винаги съм подкрепял младите ни таланти, обичам ги и винаги ще ги подкрепям, защото са бъдещето на българската популярна музика", категоричен е Етиен Леви.

От предаването обясниха замяната на Леви с 27-годишната певица Михаела Маринова с "естественото надграждане на формата". И уточниха, че той сам е поискал да даде път на младите.

"Не е необходимо с казаното от двете страни да се спекулира или да му се търсят тълкувания", смята пиарката на певеца. Продуцентите на "Като две капки вода" отдадоха дължимото на заслугите на Леви към шоуто, като кръстиха кабинет на негово име. Топли думи на благодарност към музикалния ветеран изрече от екрана и самата Михаела Маринова.

"Изключително доволен съм от избора на продуцентите да поканят Михаела Маринова! Познавам я от малка и знам какъв огромен музикантски и певчески талант е. Възпитана, културна, интелигентна, което си проличава в нейното певческо, интерпретаторско и авторско творчество. Споделям нейната визия, че рубриката е важен фактор за нея, който й дава много импулси и позитивна енергия. Всичко това се вижда от сцената, където тя раздава себе си и своето изкуство с много любов", сподели Леви за своята наследница в "Капките".