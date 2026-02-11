Деми Ловато отменя концерти заради здравословното си състояние

Деми Ловато сподели на стори в Instagram профила си във вторник, 10 февруари, че отменя пет концерта от предстоящото си турне "It's Not That Deep Tour", след като осъзнала, че се е "пренатоварила" с първоначалния график. Ловато се обърна директно към своите "Lovatics" (бел.ред.: наименованието на феновете на Ловато) в публикацията и започна, като отбеляза, че е "много развълнувана да се върне на сцената тази година и да посети възможно най-много градове". След това тя съобщи новината за отменените концерти.

Снимка: Getty Images

"Докато започвах да се подготвям за турнето, осъзнах, че съм се пренатоварила спрямо възможностите си", написа тя. "За да пазя здравето си и да мога да дам всичко от себе си на всеки концерт, трябва да си осигуря повече време за почивка и репетиции и в крайна сметка да се приспособя към график с малко повече свободно време, който ще ми позволи да се справя с цялото турне.", обясни Ловато.

Отменените дати

Номинираната за "Грами" певица сподели, че следните дати от турнето са отменени: 8 април в Шарлът, Северна Каролина, 12 април в Атланта, 14 април в Нашвил, 5 май в Денвър и 8 май в Лас Вегас. "Много ми е тъжно да кажа, че вече няма да мога да ви видя на това турне и искрено съжалявам за тези, които планираха да бъдат там", пише изпълнителката на "Cool for the summer".

Освен това, шоуто ѝ на 10 април в Орландо е пренасрочено за 13 април, когато турнето вече ще "стартира", добави тя.

Спецаилно за почитателите си тя уточни и какво се случва с вече закупените билети в зависимост от мястото на покупка.