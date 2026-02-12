Славата може да замъгли истината: Майкъл Дъглас издава мемоари

Носителят на „Оскар“ Майкъл Дъглас ще издаде мемоарите си тази есен, съобщи Асошиейтед прес. Книгата представлява откровен и всеобхватен разказ, който ще хвърли светлина върху личния и професионалния му живот, допълва агенцията. „След като години наред бях подканян, най-накрая реших, че е време да разкажа своята история по свой начин“, казва Дъглас в изявление, публикувано от издателството Grand Central Publishing, което планира книгата да излезе на 6 октомври.

„Не рекламен клип, нито версия, оформена от заглавията или резултатите от боксофиса, а истинска история. Живях живот, който се разгръщаше пред публиката, като същевременно беше дълбоко личен – и именно в това е разликата. Става дума за това откъде съм тръгнал, с какво съм се борил и какво съм избрал за себе си. Славата може да замъгли истината – това е моят опит да я върна на фокус“, казва той.

Michael Douglas will have a memoir out this fall. The Oscar-winning actor, 81, aims to share his story on his own terms, focusing on his journey from his father Kirk Douglas' shadow to his own stardom. https://t.co/HvXYBo4KiM — The Associated Press (@AP) February 11, 2026

Книгата на Дъглас, написана в сътрудничество с Майкъл Флеминг, засега няма заглавие. Финансовите условия по договора не се разкриват.

От сянката на баща си, до големия триумф

81-годишният актьор е както на екрана, така и в новините в продължение на десетилетия. Син на холивудската легенда Кърк Дъглас, той пробива през 70-те години с хитовия телевизионен сериал „Улиците на Сан Франциско“ и продължава с роли в култови филми като „Фатално привличане“, „Уолстрийт“ и „Първичен инстинкт“. Той продуцира носителя на „Оскар“ „Полет над кукувиче гнездо“ – проект, който баща му отдавна е мечтаел да реализира.

Майкъл Дъглас преживява рак и се бори със злоупотреба със субстанции, като същевременно се стреми да изгради собствена идентичност извън сянката на баща си. Сватбата му през ноември 2000 г. с актрисата Катрин Зита-Джоунс, по-млада от него с повече от 20 години, първоначално е посрещната със съмнения относно трайността на брака им.

„За пръв път Дъглас е готов да разкаже нефилтрираната история на живота си в откровени, всеобхватни мемоари, които проследяват пътя му от сянката на баща му Кърк Дъглас до собствената му слава“, посочват от издателството Grand Central.

Дъглас не само разказва за своите демони и разочарования, но „споделя и триумфите си – победата над рака в четвърти стадий и 25-годишния си брак с Катрин Зита-Джоунс, който доказа, че скептиците са сгрешили и се превърна в една от най-дълготрайните любовни истории в Холивуд“, допълват от издателството.

Освен наградите „Оскар“ за ролята си в „Уолстрийт“ и за продуцирането на „Полет над кукувиче гнездо“, Дъглас е носител на пет отличия „Златен глобус“, награда „Еми“ и приза за цялостен принос на Американския филмов институт. Той е дългогодишен филантроп и активист, а през 1998 г. бе назначен за Посланик на мира от генералния секретар на ООН Кофи Анан.

