Други се плашат, а той заспива: J Balvin призна за свой странен навик

Колумбийският регетон изпълнител Джей Балвин, който в миналото открито говорил за проблемите си с психичното здраве, сподели необичайния метод, който използва, за да заспи. В разговор с "Haute Living" той обясни: "Хората не знаят, че гледам филми на ужасите, за да заспя. Не позволявам на тази енергия да ме завладее - просто я оставям да отмине. Забавлявам се", каза Балвин, чието истинско име е Хосе Балвин.

За певеца, който е преживял трудности, свързани с депресия и тревожност, този странен ритуал е част от по-широк подход за поддържане на психичното здраве. "Винаги се борим с психичното си здраве. Фактът, че приемам медикаменти, ми помага повече", обясни той.

Балвин отбеляза, че след като навършил 40 години, гледната му точка към живота се променила. "Гледам на живота по различен начин. Нещата, които преди имаха значение и създаваха много шум в съзнанието ми, вече не ме притесняват по същия начин", каза той.

В интервю за "People" през 2025 г. Балвин говори за това как известността му е затруднявала да бъде честен относно преживяванията си. „Дълго време, особено като артист, имаше натиск винаги да изглеждам силен, сякаш животът е перфектен. Но това не е реалността. Всички сме хора, всички минаваме през трудни моменти. Моят съвет е — не го задържайте в себе си. Когато се справяте с тревожност или депресия, може да се чувствате сами или като бреме, но не сте. Хората, които ви обичат, искат да помогнат, така че им дайте шанс. Само това да бъдете честни за чувствата си може да промени всичко", каза той.

Джей Балвин сподели още, че поставянето на диагнозите депресия и тревожност е било облекчение, "защото ми даде име на това, с което се борех". Семейството му — майка му, приятелката Валентина и синът му Рио — му дават силата и мотивацията да продължава.

Освен че прекарва време с близките си, музиката и физическата активност са част от ежедневието му, които му помагат психически. "Това е начин да кажа неща, които не винаги мога да изразя с думи. Опитвам се да правя музика, която отразява мен — не само артиста, а човека зад него. И ако някой се свърже с това, почувства се разбран или по-малко сам, тогава това е най-силната част", обясни той.