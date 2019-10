Fatboy Slim направи микс с речта на Грета Тунберг (ВИДЕО)

"Right here, right now" - хитът на Fatboy Slim от 1999г. звучи по съвсем нов начин с думите на Грета Тунберг. Миксът е изпълнен на концерт на английския DJ. В хита си Fatboy Slim смесва своя хит с част от речта на 16-годишната активистка пред ООН през септември.

The Guardian сподели карди, направени от концерта на Fatboy Slim в Гейтсхед, които бяха публикувани в социалните медии. Fatboy Slim e всъщност Норман Кук - английски музикант и диджей, който работи и като звукозаписен продуцент. Музикалният стил, в който твори, е известен като биг бийт — комбинация от хип-хоп, техно, рок и ритъм енд блус. Като самостоятелен музикален творец в електронната музика, той има десет Награди за музикален клип на MTV, както и две награди Брит.