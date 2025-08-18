Сашо Кадиев и съпругата му година след сватбата: Не броят дни, а усмивки (ВИДЕО)

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 16:20 часа 0 коментара
През август миналата година телевизионният водещ Сашо Кадиев и половинката му Ивелина си казаха голямото "да" на голяма сватбена церемония. След 365 дни влюбените отбелязаха първата си годишнина като семейството и споделиха, че не броят изминалото време, а се наслаждават на всеки щастлив миг заедно, на всяка усмивка и всяка споделена радост.

365 дни щастие

"Една година по-късно и те обичам 365 пъти повече.

Не броя дните, а усмивките, прегръдките и тишината, в която знам, че съм у дома. Моментите, в които не си казваме “обичам те”, но не е нужно, защото знаем, че можем да се облегнем един на друг, дори мога да те прекъсна, докато играеш DOT-a, за да ти споделя деня си! Това е любов", написа съпругата на Кадиев в профила си в Instagram.

С емоционален пост тя се обясни в любов на мъжа си, като качи видео с черно-бели кадри от сватбения ден през 2024 година. 

В края на своето послание Ивелина уточнява, че домът е нещо повече от място. "Домът не е място, домът е човек. А моят дом си ти.", с тези думи инфлуенсърката и модел се обръща към сина на Катето Евро. 

Припомняме, че неотдавна двамата разкриха, че към момента ежедневието им е доста натоварено и работят заедно по вълнуващи нови проекти. Какво голямо събитие им предстои в личен план, може би скоро ще разберем. 

Ева Петрова
