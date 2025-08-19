Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Бензин няма и поскъпва: Не в България и Европа, а в Русия (СНИМКИ)

Нечувано, но факт - един от най-големите производители на петрол и горива в света започва да изпитва недостиг на бензин. Основната причина за това - последствията от подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна и по-специално, въздушната война между Украйна и Русия, в която украинците успяват да нанасят все по-чувстителни и горчиви щети на руския петролен и енергиен сектор. 

Затрудненията с бензина в Русия са логично следствие и предвид забраната за износ на рафинирани горива от Руската федерация, поради щетите и нарушаването на работата на няколко големи руски рафинерии след успешни украински удари с дронове. Украинският телеграм канал "Кримски вятър" публикува снимки от бензиностанции в Крим - от тях се вижда, че бензин АИ-92 става буквално дефицитна стока, снимка има и от Федосия. А една от двете най-големи вериги бензиностанции на Кримския полуостров - ATAN, вече стигна до положение да не предлага нито един подвид на бензин А-95 в някои бензиностации - Още: Криза за бензин в Русия: Няма количество и цените хвърчат заради украинските дронове

Руския икономически ежедневник "Комерсант" информира, че на борсата в Санкт Петербург има нов ценови рекорд що се отнася до бензин АИ-92 (цена на едро). Цената на този вид гориво се увелич с 1,28%, до 71 309 000 рубли за тон (почти 1500 лева). АИ-95 е още по-скъп - 80 300 000 рубли на тон (над 1686 лева), което е 1,86% ръст. Тук рекордът е 80 500 000 и то от 12 август тази година. Цената на дизеловото гориво се увеличи с 0,93% до 59 274 000 рубли за тон (почти 1245 лева).

Според данни на Росстат, на 11 август бензинът АИ-92 в Русия на бензиностанциите (т.е. на дребно) е струвал средно 58,23 рубли за литър (1,22 лева), АИ-95 - 63,52 рубли за литър (1,33 лева). В сравнение с юли цените са се увеличили с 0,6%, а от декември 2024 г. - съответно с 5,5% и 5,2%. Московската асоциация на горивата (МТА) оценява средната цена на АИ-92 на 18 август на 59,16 рубли за литър (1,24 лева), АИ-95 - 65,39 рубли за литър (1,37 лева). През седмицата, според МТА, котировките са се увеличили съответно с 0,19% и 0,2%.

На фона на растежа на котировките на едро, вицепремиерът Александър Новак подкрепи предложението на руското министерство на енергетиката за удължаване на забраната за износ на бензин до септември, което ще важи и за производителите, не само за търговците. За търговци, петролни депа и производители, произвеждащи по-малко от 1 милион тона бензин годишно, забраната може да бъде удължена до октомври.

Още: Руският сенчест флот: Финландия първа нанесе невиждан удар. Русия саботира директно бензин и дизел чрез петрол?

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
