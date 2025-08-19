Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Левски очаква до дни пореден нов да пристигне в София, за да подпише със „сините“

19 август 2025, 13:26 часа 352 прочитания 0 коментара
Левски очаква до дни пореден нов да пристигне в София, за да подпише със „сините“

Левски е много близо до привличането на шесто ново попълнение по време на летния трансферен прозорец. Ръководството на „сините“ очаква до дни алжирският национал Акрам Бурас да пристигне в София, за да подпише официално своя договор с българския гранд. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Преди това обаче 23-годишният офанзивен полузащитник ще трябва да мине задължителните медицински прегледи.

Акрам Бурас бе освободен от националния отбор на Алжир 

В последните дни Акрам Бурас бе ангажиран с националния отбор на Алжир, който участва в Купата на африканските нации. Той обаче не игра в нито един двубой на „пустинните лисици“ досега, тъй като има лека травма. Снощи полузащитникът е бил освободен от националния селекционер на Алжир Маджид Бугера, за да може да пътува до София и да финализира преминаването си в Левски.

Офанзивният халф ще бъде представен най-късно през следващата седмица 

Самият Бурас пък е уредил всички необходими документи, за да може да пребивава у нас. След преминаването на медицинските прегледи той ще подпише своя договор с Левски и ще бъде представен официално. Очаква се това да стане най-късно през следващата седмица. „Сините“ ще платят около 400 хиляди евро за правата на халфа на настоящия му клуб – МК Алжер. Алжирците също така ще си запазят 25 процента от негов следващ трансфер. До момента Левски привлече Радослав Кирилов, Рилдо, Мартин Луков, Мазир Сула и Никола Серафимов.

ОЩЕ: Солидната сума, която Левски отказа да прибере за Марин Петков

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес