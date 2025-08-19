Кетаминовата кралица ще се признае за виновна за смъртта на Матю Пери

Жена, известна като „Кетаминовата кралица“, се съгласи да се признае за виновна за доставянето на наркотиците, довели до смъртта на актьора от „Приятели“ Матю Пери, съобщи американското Министерство на правосъдието.

42-годишната Джасвин Сангха, с двойно гражданство на САЩ и Великобритания, ще признае няколко обвинения, включително за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда. Тя е задържана във федерален арест от август 2024 г. и в следващите седмици официално ще подаде своя молба за вина. Сангха ще стане петият човек, признал участие в смъртта на актьора, който десетилетия се бореше със зависимост.

Матю Пери беше открит мъртъв през 2023 г. във външното джакузи на дома си в Лос Анджелис на 54-годишна възраст. Аутопсията показа високи нива на кетамин в организма му, което доведе до започването на криминално разследване.

Миналия месец д-р Салвадор Пласенсия се призна за виновен по четири обвинения за разпространение на кетамин седмици преди смъртта на Пери. Друг лекар, Марк Чавес, още през 2023 г. призна, че е участвал в заговор за снабдяване на актьора с кетамин. Според прокуратурата Пласенсия е купувал кетамин от Чавес и го е продавал на Пери на силно завишени цени. В един от текстовите си съобщения той цинично написал: „Чудя се колко ще плати този идиот.“

