110 000 поискаха забрана на клетките за телета

Над 110 000 души са се подписали под петиция, която иска да забрани телетата у нас няма да бъде хвърляно насила в малка клетка от раждането си и заключено там месеци наред. Тя беше внесена днес в Народното събрание от председателят на "Невидими животни" инж. Стефан Димитров. Исканата промяна е за по-хуманен модел на говедовъдство – забрана на индивидуалните клетки и преминаване към модерно групово отглеждане, т.нар. "детски градини за телета".

Подкрепа от депутати

Представители на различни парламентарни групи защитиха искането на място с присъствието си пред Народното събрание въпреки парламентарната ваканция.

"Подписал съм петицията още преди да стана народен представител и това е кауза за мен от години. Надявам се в максимално кратки срокове, когато парламентът започне своята работа, да бъдат приети и тези промени", коментира пред присъстващите Габериел Вълков от БСП, когото внасянето на подписите събра в обща кауза с колегата му Цветан Предов от ИТН.

"Беше крайно време в България да разберем, че хуманното отношение към децата, към хората върви заедно с това към животните", добави Предов и благодари на подписалите, към които принадлежи и той.

"Искам да кажа на колегите ми да са спокойни, че тази промяна в никакъв случай няма да им навреди, дори напротив. Тя лежи на десетки години научен опит, че свободата, която се дава на телето в най-ранната му възраст, е по-ефективният начин", заяви ветеринарния лекар д-р Мила Бобадова.