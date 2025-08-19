Заради липсата на вода за напояване: Производителите на плодове и зеленчуци искат среща с депутатите

Писмо с искане за спешна среща заради задълбочаващата се криза с липсата на вода изпратиха днес от Браншова камара "Плодове и зеленчуци" до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, както и до председателите на парламентарните групи в Народното събрание. "Българските производители на плодове и зеленчуци са изправени пред реален риск от унищожение на продукцията, оцелявала след тежките климатични условия тази година. При невъзможност за напояване, ударът върху сектора ще бъде необратим, а с него и върху вътрешната продоволствена сигурност на страната", се казва в писмото им до институциите.

От него става ясно, че отправеното до МОСВ искане за среща не е получило отговор и реакция няма. „Ето защо настояваме за незабавни действия и координирана институционална намеса“, заявяват от бранша.

В писмото им, което е изпратено и до медиите, се казва, че ситуацията е критична. "Българското производство на плодове и зеленчуци е признато за чувствителен сектор, от който зависи в значителна степен продоволствената сигурност на страната. През настоящата стопанска година производителите бяха изправени пред сериозни пролетни измръзвания, унищожили значителна част от реколтата в цялата страна. Онова, което оцеля, днес е на път да бъде напълно унищожено поради липса на достъп до напояване – което би нанесло непоправими щети върху сектора, поминъка на хиляди семейства и наличието на прясна, българска храна на пазара", обясняват от бранша.

От бранша настояват за:

Незабавни действия за осигуряване на реален достъп до водни ресурси за напояване

Улеснен уведомителен режим за ползване на повърхностни води

Среща с институциите, отговорни за управлението на водите, в най-кратки срокове

Те припомнят, че през февруари тази година министър Манол Генов лично е поел ангажимент за намиране на работещи и устойчиви решения относно достъпа до вода за напояване. "Вярваме, че този ангажимент не е забравен и че настоящият момент изисква незабавни и координирани действия от страна на всички отговорни институции".