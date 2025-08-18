Гал Гадот за филма "Снежанка": Политическият натиск повлия на успеха

В интервю за предаването "The A Talks", където гостите са интервюирани от хора в аутистичния спектър, Гал Гадот, която играе ролята на злата кралица в игралния филм за Снежанка, намекна, че по-широките политически натиски са причина за слабото представяне на филма в Холивуд. Филмът изглеждаше като един от малкото успешни игрални римейкове за студиото, но не достигна очакваните върхове, събирайки 205 милиона долара спрямо бюджет от 240 милиона, съобщи списание "Фар Аут".

"Има натиск върху знаменитостите да говорят срещу Израел", каза Гадот, отбелязвайки, че такива динамики не са ограничени само до развлекателната индустрия. Актрисата се превъплъти в ролята на Злата кралица в роля, която можеше да се окаже ключова за кариерата ѝ.

„Случи се така“, добави тя откровено в защита на позицията си. „Бях разочарована, че филмът беше толкова засегнат от всичко това и че не се представи добре в боксофиса. Но така е – печелиш някои, губиш други.“

В римейка, освен Гадот, участваха Рейчъл Зиглър като емблематичната принцеса на Дисни, както и Андрю Бърнап, Патрик Пейдж и Ансу Кабия.

Мненията

Докато публиката до голяма степен не се вълнуваше от продукцията, някои критици останаха позитивно настроени, определяйки филма като една от по-добрите опити на Дисни да пренесе анимационна класика в ново измерение.

Въпреки това, за повечето зрители филмът не успя да привлече внимание и бързо бе забравен, припоня БГНЕС.

