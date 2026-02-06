Стотици на протест срещу съкращения във "Вашингтон пост" (ВИДЕО)

Стотици хора протестираха пред сградата на "Вашингтон пост" срещу масовите съкращения на журналисти от богатия на традиции американски вестник, съобщи Франс Прес, цитирана от БТА. "Демокрацията умира в мрака. А вие, Джеф Безос, угасихте светлината", гласеше един от плакатите на демонстрацията, насочен към основателя на Amazon и собственик на изданието.

Няколко уволнени служители, които участваха в протеста, осъдиха решенията за съкращаване на персонала. "В условията на безпрецедентни атаки срещу пресата, подобни мерки са опасни", заяви Майкъл Брайс-Садлър, който е отразявал събитията от американската столица за вестника. По думите му "тези съкращения не са по вина на служителите, но именно те понасят основната тежест на намаляването на разходите".

В сряда беше обявено масово съкращаване на персонал във „Вашингтон пост“. Американската телевизия ABC съобщи, че около една трета от служителите на вестника трябва да напуснат. Според „Ню Йорк таймс“ засегнатите са около 300 души.

Най-засегнатите

Повечето чуждестранни кореспонденти на изданието ще бъдат освободени. Сред засегнатите е и кореспондентката в Украйна Лизи Джонсън. Репортажите от Близкия изток също ще бъдат силно ограничени, заяви пожелал анонимност служител на редакцията. Значителни съкращения има и в отделите за местни новини, спорт и в книжното приложение на вестника.

Според уволнената разследваща репортерка Мариса Джей Ланг пълният мащаб на съкращенията все още не е напълно ясен. „Не е възможно да се изчисли ефектът от загубата на 300 журналисти, които държат властта отговорна, разкриват корупция, отразяват войни и информират дали училищата ще отворят при снеговалеж“, заяви тя.