Годеникът на Тейлър Суифт: Просълзих се при предложението ми за брак

Звездата на американската Национална футболна лига (NFL) Травис Келси разкри, че е имало „няколко сълзи“, когато е предложил брак на Тейлър Суифт, съобщи Прес асосиейшън медия/ДПА.

Играчът на "Канзас Сити Чийфс" и 35-годишната певица са заедно от 2023 г. и обявиха годежа си през август в пост в Instagram, който получи милиони харесвания и поздравления.

Пред спортния коментатор Ерин Андрюс за Fox Sports: NFL, Келси каза: „Тя донесе вълнение и радост в живота, които ме направиха по-добър човек, по-добра личност, и ме накараха да се чувствам комфортно с това, което съм“.

Запитан за предложението, той добави: „Дланите ми определено се потяха. Аз съм емоционално момче, така че имаше няколко сълзи, но беше изключително вълнуващо пътуване към този ден и не мога да дочакам да прекарам остатъка от живота ми с нея“.

Двойката се събира, след като преди две години Келси съобщава в своя подкаст New Heights, който води с брат си Джейсън, че иска да излезе на среща с носителката на 14 награди „Грами“, тъй като не успял да я срещне, когато пяла на стадиона Arrowhead, който е на отбора на състезателя по американски футбол.

Преди време Тейлър Суифт похвали спортиста за "начина, по който може да ме разсмее за нормални неща. Той е просто усилвател на вибрациите в живота на всеки, в който се намира. Той е човешки удивителен знак". Певицата също така не скри възхищението си от това, че Келси е "толкова неосъждащ хората", добавяйки, че не ѝ се е присмял за това, че не е имала познания за футбола, когато са се запознали.

Източник: БТА