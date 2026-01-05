Гонят Мики Рурк от дома му, актьорът изглежда потресаващо (СНИМКИ)

Световноизвестният актьор Мики Рурк е изправен пред сериозен проблем, тъй като е закъснял с плащането на много наеми за своя дом и може да бъде изгонен. Поради невъзможността да плати сумата, 73-годишният Рурк се е съгласил да бъде стартирана кампания в платформата GoFundMe, за да бъдат събрани 59 100 долара дължими наеми. Стартирана рано в неделя сутринта и с неговото "пълно разрешение", кампанията за групово финансиране "Подкрепете Мики, за да предотвратите изгонването му" призовава феновете да "помогнат на Мики Рурк да остане в дома си".

Снимка: Getty Images

"Мики Рурк в момента се намира в много трудна и спешна ситуация: той е изложен на риск да бъде изгонен от дома си", се казва в описанието на GoFundMe. "Животът невинаги се движи по права линия и въпреки всичко, което Мики е дал чрез работата си и живота си, сега той се сблъсква с труден финансов момент, който поставя жилището му в риск." Кампанията за набиране на средства ще покрие "неотложни разходи, свързани с жилището, и ще предотврати изгонването му".

"Целта е да се даде на Мики стабилност и спокойствие в този стресиращ момент, за да може да остане в дома си и да има пространство да се възстанови", обяснява инициативата за набиране на средства. "Всяко дарение, независимо от размера му, ще направи реална разлика."

It’s great knowing that I could cover Mickey Rourkes past due rent money. I could be that person that helps him keep his home, sorta like a hero, but I’m not going to… pic.twitter.com/tdkhRe53El — 𝙒𝙀𝙇𝙎𝙃𝙄𝙀 🎬 (@LordWelshie) January 5, 2026

Интересното е, че GoFundMe се управлява от Лия-Жоел Джоунс, приятелка и член на мениджърския екип на Рурк. "Мики преживява много труден период в момента и е невероятно трогателно да видиш колко много хора се интересуват от него и искат да му помогнат", казва Джоунс пред "The Hollywood Reporter".

Рурк е получил тридневно предизвестие за изселване на 18 декември, съобщава "Los Angeles TimesЮ. Той подписал договор за наем през март 2025 г. за 5200 долара на месец. По-късно наемът бил увеличен на 7000 долара на месец.

Къщата с три спални и две бани е "хубаво обновено испанско бунгало", построено през 1926 г., според описанието на "Zillow". Казват, че писателят Реймънд Чандлър е живял там две години през 40-те години на миналия век.

Кариерата на Мики Рурк

Снимка: Getty Images

Рурк се издига до суперзвезда през 80-те години като един от най-привлекателните млади филмови актьори в Холивуд, пробивайки в поредица от знакови филми като "Diner", "The Pope of Greenwich Village", "9 1/2 Weeks" и "Angel Heart". С грубата си харизма той изглеждаше готов за трайна слава, но после многократно я отблъскваше.

Разочарован от студийното кино, Рурк напусна проекти и публично критикува индустрията. В началото на 90-те години той почти се отказа от актьорството, за да се посвети на професионалния бокс, решение, което му донесе сериозни лицеви травми, които по-късно наложиха обширна реконструктивна хирургия.

Филмовата му кариера се превърна в нискобюджетна и насочена към директно издаване на видео. Но Рурк никога не изчезна напълно. Режисьори, сред които Робърт Родригес ("Sin City", 2005) и Тони Скот ("Domino", 2005), му предложиха интересни поддържащи роли, с които го върнаха в съзнанието на широката публика.

Върхът на неговото завръщане е през 2008 г. с филма "Кечистът" на Дарен Аронофски, в който Рурк играе ролята на провален професионален кечист, който брани достойнството си. Изпълнението му носи "Златен глобус" и номинация за "Оскар". Оттогава Рурк работи постоянно, често в жанрови филми с ансамблови актьорски състави. Една от последните му роли е в българо-британския филм "Дяволски игри", чийто продуцент е Деси Тенекеджиева.

