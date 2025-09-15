Войната в Украйна:

Готови за битка: Нови участници се присъединяват в "Игри на волята" (ВИДЕА)

15 септември 2025, 09:30 часа 0 коментара
Готови за битка: Нови участници се присъединяват в "Игри на волята" (ВИДЕА)

Две свежи попълнения са новите лица в седмия сезон на екстремното риалити "Игри на волята". Това са програмистът Траян Мучев и бизнесменът Мирослав Великов. Те заеха първо и второ място в първата тройна кастинг битка в историята на предаването, триумфирайки над техния съперник Миран Хачатрян. Победата на софтуерния специалист му осигури място в племето на Феномените, което загуби педагожката Мартина Луканова след елиминационна битка вчера. Второто място на предприемача пък го изпрати в изгнание на Блатото.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria)

Битката между тримата претенденти протече с превес на програмиста Траян, който имаше преднина пред своите опоненти почти през цялото време. Борбата за второто място, осигуряващо участие в приключението в Дивия север, също беше ожесточена. По-добрият мерник на бизнесмена Мирослав се оказа ключов, носейки му успех и шанс да изживее мечтата си.

Още: "Диви и красиви": Безпощадно изпитание за имунитет определи съдбата на двойките (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В лагера на безгрешните дотук Лечители също се разви истинска буря от емоции. Актрисата Моника реши да разкрие всички задкулисни игри и разговори за коалиции пред цялото племе. Това признание навлече гнева на всички нейни съюзници до този момент, застрашавайки не само бъдещето ѝ в племето, но и в цялото състезание.

Първи отпаднал участник за сезона

Педагожката Мартина Луканова се превърна в първия отпаднал състезател в седмия сезон на “Игри на волята”.

След елиминационна битка с множество обрати и смени на водачеството срещу брокера Йордан от Завоевателите и нейната съотборничка Гордиенко от Феномените, Мартина се раздели с мечтата за победа.

Още: Обявиха по-голяма награда за победителя в "България търси талант"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята ТВ предавания
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес