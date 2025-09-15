Готови за битка: Нови участници се присъединяват в "Игри на волята" (ВИДЕА)

Две свежи попълнения са новите лица в седмия сезон на екстремното риалити "Игри на волята". Това са програмистът Траян Мучев и бизнесменът Мирослав Великов. Те заеха първо и второ място в първата тройна кастинг битка в историята на предаването, триумфирайки над техния съперник Миран Хачатрян. Победата на софтуерния специалист му осигури място в племето на Феномените, което загуби педагожката Мартина Луканова след елиминационна битка вчера. Второто място на предприемача пък го изпрати в изгнание на Блатото.

Битката между тримата претенденти протече с превес на програмиста Траян, който имаше преднина пред своите опоненти почти през цялото време. Борбата за второто място, осигуряващо участие в приключението в Дивия север, също беше ожесточена. По-добрият мерник на бизнесмена Мирослав се оказа ключов, носейки му успех и шанс да изживее мечтата си.

Още: "Диви и красиви": Безпощадно изпитание за имунитет определи съдбата на двойките (ВИДЕО)

В лагера на безгрешните дотук Лечители също се разви истинска буря от емоции. Актрисата Моника реши да разкрие всички задкулисни игри и разговори за коалиции пред цялото племе. Това признание навлече гнева на всички нейни съюзници до този момент, застрашавайки не само бъдещето ѝ в племето, но и в цялото състезание.

Първи отпаднал участник за сезона

Педагожката Мартина Луканова се превърна в първия отпаднал състезател в седмия сезон на “Игри на волята”.

След елиминационна битка с множество обрати и смени на водачеството срещу брокера Йордан от Завоевателите и нейната съотборничка Гордиенко от Феномените, Мартина се раздели с мечтата за победа.

Още: Обявиха по-голяма награда за победителя в "България търси талант"