Испанската прокуратура прекрати разследването срещу Хулио Иглесиас за сексуален тормоз

Испанската прокуратура прекрати предварителното разследване срещу певеца Хулио Иглесиас, обвинен в сексуален и физически тормоз от две жени, предадe "Ройтерс". Според прокурорите казусът не е в тяхната юрисдикция, тъй като предполагаемите престъпления са били извършени в чужбина и ищците не живеят в Испания.

Правозащитната организация Women's Link Worldwide подаде жалба на 5 януари от името на две жени, които са работили в карибски имения на Иглесиас - в Доминиканската република и на Бахамите. Според обвинителките "предполагаемите деяния са се случили между януари и октомври 2021 г.". Американската телевизия Univision и испанската онлайн медия elDiario.es публикуваха разследване, свързано с твърденията на двете жени.

Хулио Иглесиас определи обвиненията като "абсолютно неверни" в публикации в социалните медии.

"Ройтерс: не успя да се свърже с представители на Иглесиас за коментар. Неговата звукозаписна компания "Сони" отказа да обсъжда случая.

От прокуратурата заявиха в документ, до който "Ройтерс" има достъп, че певецът не може да съден в Испания, тъй като предполагаемите престъпления са били извършени в Доминиканската република и на Бахамите. Добавя се, че прокуратурата в тези две страни все още може да бъде сезирана. Посочва се също, че предполагаемите жертви не са испанки и не живеят в Испания.

Източник: БТА