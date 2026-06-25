Ива Екимова с трогателни думи към дъщеря си Дара (СНИМКИ)

Ива Екимова определено е много горда майка и не го крие. Чаровната блондинка използва социалните мрежи, за да поздрави дъщеря си Дара по повод рождения ѝ ден. Днес младата певица, която е наследила музикалния си талант от покойния си баща, Дими от група "Сленг", навършва 24 години. Ива сподели и снимки на Дара от детските ѝ години, както и актуални кадри, показващи как се е променила.

Думи на обич

"Честит рожден ден, мое диамантче, сърчице и златце! Бъди преди всичко здрава, за да постигаш всичките си цели и амбиции и да сбъдваш мечтите си! Токова много се гордея с теб и всичко, което мога и искам да ти пожелая е прашинка в ежеминутните ми мисли и молитви за добруването, успеха, здравето, вдъхновението и щастието ти! Обичам те повече от всичко на целия световен свят!

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Дара също сподели радостта и благодарността си

Самата рожденичка също използва социалните мрежи, за да отбележи своя личен празник.

"24!!!! Благодаря за якия живот, за най-голямата любов, за музиката, за енергията, за усмивките, за приятелите, за спомените, за сбъднатите ми мечти. Искам още по-високо, искам още повече, ще давам още повече, ще съм благодарна за всеки ден, в който съм жива. SKYYYY IS NOT THE LIMIT anymore. We’re going BIG, we’re standing TALL."