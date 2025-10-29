Капитанът на Лечителите в "Игри на волята" се жертва за племето си

Колоритният миньор Теодор-Чикагото постигна важна победа срещу бившата си съплеменничка и лидер на Феномените, Ръждавичка в "Игри на волята" вчера (28 октомври). След триумфа в сблъсъка на капитаните водачът на Лечителите получи възможност да се превърне в най-богатия участник в надпреварата, но избра да си тръгне от Арената с ценни хранителни запаси за бедстващите си съотборници.

Битката

Емоциите на Арената се покачиха с изключително оспорвания сблъсък между лидерите на Феномените и Лечителите. След рано натрупана преднина, Ръждавичка допусна изненадваща грешка, която позволи на нейния съперник Теодор-Чикагото да грабне шанса и да се изкачи до първото място. Победата му донесе шанс да се сдобие с индивидуална награда от 250 гроша - предложение, което отхвърли, избирайки да помогне на останалите си съплеменници преди предстоящата номинационна битка.

Припомняме, че в понеделник вечер племето на Завоеватели се разпадна, а участниците трябваше да заемат своите места сред победителите - Феномените, и Лечителите, които останаха на територията на Изолатора.

Вечерта за участниците започна с поредица от опознавателни разговори с новите попълнения на Сините и Зелените - Ивайло, Радостина, Кристиан, Николета, Томи, Мирослав и Дечо. Докато разпределението на влияние в Резиденцията засега остава непроменено, в Изолатора стратегът д-р Пекин направи поредна крачка, за да си върне властта в племето.

