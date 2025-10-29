Любопитно:

Капитанът на Лечителите в "Игри на волята" се жертва за племето си

29 октомври 2025, 10:51 часа 0 коментара
Капитанът на Лечителите в "Игри на волята" се жертва за племето си

Колоритният миньор Теодор-Чикагото постигна важна победа срещу бившата си съплеменничка и лидер на Феномените, Ръждавичка в "Игри на волята" вчера (28 октомври). След триумфа в сблъсъка на капитаните водачът на Лечителите получи възможност да се превърне в най-богатия участник в надпреварата, но избра да си тръгне от Арената с ценни хранителни запаси за бедстващите си съотборници.

Битката 

Емоциите на Арената се покачиха с изключително оспорвания сблъсък между лидерите на Феномените и Лечителите. След рано натрупана преднина, Ръждавичка допусна изненадваща грешка, която позволи на нейния съперник Теодор-Чикагото да грабне шанса и да се изкачи до първото място. Победата му донесе шанс да се сдобие с индивидуална награда от 250 гроша - предложение, което отхвърли, избирайки да помогне на останалите си съплеменници преди предстоящата номинационна битка.

Още: Отпадането на Гизем от "Игри на волята" спасило живота на майка ѝ (ВИДЕО)

Припомняме, че в понеделник вечер племето на Завоеватели се разпадна, а участниците трябваше да заемат своите места сред победителите - Феномените, и Лечителите, които останаха на територията на Изолатора.

Вечерта за участниците започна с поредица от опознавателни разговори с новите попълнения на Сините и Зелените - Ивайло, Радостина, Кристиан, Николета, Томи, Мирослав и Дечо. Докато разпределението на влияние в Резиденцията засега остава непроменено, в Изолатора стратегът д-р Пекин направи поредна крачка, за да си върне властта в племето.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Коеджикова след "Игри на волята": Хората се озлобиха, животните са по-човечни и умни (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята ТВ предавания
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес