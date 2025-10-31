Звезден абсурд: Шокиращите Хелоуин визии на знаменитостите през годините (СНИМКИ)

Хелоуин отдавна не е празник само за децата - в света на знаменитостите това е най-очакваното модно събитие на есента. От Кейти Пери, която се появи като огромен "Flamin’ Hot Cheeto", до Хайди Клум, превърнала се в реалистичен червей - звездите доказват, че няма граници между креативност и чиста лудост. Но има и такива като Селена Гомес и Виктория Джъстис, които просто изпъкват със стил и доза хорър излъчване.

В тази статия събираме едни от най-запомнящите се и впечатляващи превъплъщения на жени през годините.

Зловещо, по-страшно, най-абсурдно

Тази година, малко преди днешния ден - 31 октомври, Парис Хилтън се преобрази като Бритни Спиърс в нейния емблематичен червен латексов гащеризон от клипа на песента "Oops!… I Did It Again". С визията си тя почти идентично пресъздаде образа на поп иконата.

Paris Hilton as Britney Spears for Halloween. pic.twitter.com/grrFpARxNt — Pop Crave (@PopCrave) October 27, 2025

Един от най-страховитите и впечатляващи тоалети на актрисата Виктория Джъстис е зловещият блестящ костюм на "кървава булка" - бяла булчинска рокля с елементи, грим и фалшиви рани, допринасящи за хорър излъчване. С избора си тя идеално се вписва в шоубизнес средите като знаменитост, придавайки усещане за абсурд и страх.

📸| Gallery Update | Candids | 9 photos of @VictoriaJustice leaving her "Love Zombie" Halloween Party on October 21st, 2015.



🔗https://t.co/SbdSw65pob pic.twitter.com/Sg2Af4LFQe — Daily Victoria Justice (@DailyVicJustice) October 22, 2025

Поп звездата Кейти Пери е сред онези знаменитости, които превръщат Хелоуин в свое модно шоу. През годините тя се е появявала с костюми като гигантски "Flamin’ Hot Cheeto", подобно на царевичен снакс, яйце, а също и в различни сюрреалистични образи - всички създадени за максимално визуално въздействие. Нейните ексцентрични визии са като лична хелоуинска традиция и Пери определено влиза в списъка на "звездни абсурдни костюми", които няма как да забравим.

katy perry dressed as a hot cheeto for halloween never gets old pic.twitter.com/0OHnH612EH — . (@likeathornrose) September 18, 2020

Не е случайно, че наричат Хайди Клум "Кралицата на Хелоуин". През 2024 тя се появи в тематична трансформация като извънземното същество филма "E.T. the Extra‑Terrestrial" от 1982 г. ("Извънземното"), заедно със съпруга ѝ, Том Каулиц. В предишни години се е появявала публично като "червей", а също и в зашеметяващ колоритен костюм на паун. Различни медии споделят, че тази година костюмът ѝ ще бъде "крайно грозен" и страховит, като подготвката за изработката е започнала месеци по-рано.

Heidi Klum wore a worm costume for Halloween 2022. pic.twitter.com/7QgAoM8jsb — Modern History 𝕏 (@modernhistory) October 27, 2025

Миналата година и Селена Гомес привлече вниманието с избора си за Хелоуин. Тя се превърна в Алиса от "Алиса в Страната на чудесата". Костюмът ѝ беше определен като висококачествен и изключително модерен. Необикновената версия на класическия образ на героинята включваше руса перука, тюлена рокля, а акцент бяха тематичните обувки. Това е чудесен пример за звезда, която превръща Хелоуин в стилен празник.

Selena Gomez as Alice in Wonderland for Halloween. pic.twitter.com/NmyKyct2on — Buzzing Pop (@BuzzingPop) October 27, 2024

Кайли Дженър е сред знаменитостите, които залагат на "женствени и драматични" визии за Хелоуин. Ярък пример е визията ѝ отпреди няколко години, в която се преобрази като "Bride of Frankenstein" - стил, комбиниращ хорър елементи и бляскави детайли. Тя е добър пример за звезда, която използва Хелоуин, за да развива Instagram профила си, където костюмът служи както за страхотните снимки, така и на социалното медийно присъствие.

Kylie Jenner unveils Bride of Frankenstein costume for Halloween. pic.twitter.com/llf6e4kQXd — Pop Base (@PopBase) October 28, 2022

Ан Хатауей е сред актрисите, които избират по-отворени и креативни тоалети за Хелоуин. През октомври 2024 тя публикува визия, озаглавена "Boo York City" - призрачна интерпретация на Статуята на свободата: платинена руса перука, бял грим, черни сенки около очите, тениска с надпис и черен кожен жакет. Тази визия бе включена в подборите за "най‑добри звездни костюми на 2024".

Неповторимата Лейди Гага често избира не просто костюм, а истински шоу­проект за Хелоуин. Един от запомнящите се нейни образи е като "Edward Scissorhands" през 2017-та, показвайки склонността ѝ към сюрреалното и театралното. Стилът на Гага остава ексцентричен и неподражаем, правейки с него цял "спектакъл".

Риана е звезда, която не бърза с костюмите, но когато се появи на Хелоуин, е ударно. Неочакваните планове са част от звездния ѝ имидж за празника. Абсурдното при нея идва от факта, че дори ежедневните ѝ тоалети могат да се възприемат като "костюми за Вси Светии". Сред най-емблематичните хелоуински костюми е този, вдъхновен от "Костенурките нинджа".

rihanna’s halloween outfits over the years (a thread 🧵) pic.twitter.com/BOi5VZdmOW — Rihanna | HQ (@hqfenty) October 28, 2024

През 2024 година американската рап певица Карди Би се появи като култовия образ на Jessica Rabbit от филма "Who Framed Roger Rabbit" – носеше червена рокля, лилави дълги ръкавици и автентична прическа. Това бе пример за класически костюм, вдъхновен от филм, но представен с голяма отдаденост към избора.

Cardi B as Jessica Rabbit for Halloween 2024 pic.twitter.com/275ZVzmL0C — CardiBArchive (@cardibarchive_) November 1, 2024

