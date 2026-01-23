Крис Прат разкри уникален прякор, с който искал да стане известен

Забелязали ли сте, че сред холивудските знаменитости има няколко човека с името Крис. Е, по фамилиите можем да ги различим, но когато имаш идея как да изпъкнеш сред адашите, няма да е лошо. А да използваш прякора си, за да си уникален, е идеално. Всъщност един от тези известни е Крис Прат, който обмислял да запази прякора си като сценично име, когато направил първите си стъпки в шоубизнеса и киното.

Много Крис в Холивуд

"Не беше дори ребрандиране, просто брандиране. Щях да бъда "Кристо", сподели Прат в епизода на подкаста "Happy Sad Confused" от 22 януари. "Имах табелка с името Кристофър, но в "Bubba Gump’s Shrimp Company" (бел. ред.: заведение, където Прат работел) частта "фър" се изтърка, така че остана "Кристо"

Chris Pratt Reveals the Unique Name He Almost Went by Before Making It Big in Hollywood https://t.co/2Ije7Zsds6 — People (@people) January 22, 2026

По време на работа като сервитьор колегите му го познавали именно с този прякор. "Всички ме наричаха Кристо дълго време", каза той. "Докато работех в Bubba Gump, имаше често смяна на персонала, и новите служители смятаха, че се казвам Кристо."

Името било толкова голяма част от живота му по това време, че Прат обмислял да го пренесе и в холивудската си кариера. Докато обмисля какво да направи, за да бъде открит като звезда, за да преследва мечтите си, той сериозно разсъждавал върху идеята да се представи като "просто Кристо".

Вместо това, актьорът решава да се представя като "Крис", слагайки се редом до други известни в Холивуд с името - Крис Пайн, Крис Евънс и Крис Хемсуърт. "Мисля, че някой по време на това турне за промоции ме нарече Крис Пайн", призна Прат. "Да, не мисля, че ме объркаха, просто е алитерация."

Днес Прат е зает с работата си като актьор, но също така се фокусира да бъде до съпругата си Катрин Шварценегер и четирите си деца — Лайла, Елоиз, Форд от Катрин и по-големият Джак, който е от бившата му съпруга Ана Фарис.

Снимка: Getty Images

"Опитвам се все повече и повече да поставям съпругата и децата си на първо място, колкото мога", сподели Прат, като отбеляза, че е избрал да снима новия си филм "Mercy", защото снимките се провеждат в Лос Анджелис, пише "People".