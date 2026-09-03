След полов акт с над 1000 мъже за 12 часа: Бони Блу роди първото си дете (ВИДЕО)

Порно звездата Бони Блу обяви, че е родила първото си дете. 27-годишната създателка на съдържание за възрастни, чието истинско име е Тиа Билинджър, съобщи новината през уикенда в публикация, споделена с последователите ѝ в Instagram. Бони, която стана известна с редица скандални постъпки, включително твърдението, че е правила секс с 1057 мъже за 12 часа, сподели видео, проследяващ пътя ѝ към майчинството. Клипът съдържаше кадри на маскирани мъже, събрали се за събитие, свързано с нейното търсене на "баща на бебето", след което Бони потвърди, че е бременна. След това се вижда как гали нарастващото си коремче, а в следващ клип пристига в престижното лондонско крило "Линдо" преди раждането.

Ексклузивното родилно отделение в болница "Сейнт Мери" в Падингтън е известно с това, че привлича известни личности и членове на кралското семейство. Частните родилни грижи в "Линдо Уинг" според информациите могат да струват на пациентките между 15 000 и 25 000 лири, в зависимост от избрания пакет и продължителността на престоя. Кейт Мидълтън е сред членовете на кралското семейство, които са раждали в прочутата болница, съобщи вестник "The Mirror".

Кой е бащата?

Позовавайки се на предишната си шега в описанието към видеото, Бони написа до емоджи със синьо сърце: "и така станахме 1058". Публикацията предизвика лавина от поздравителни съобщения от нейните последователи, като някои от тях с шега намекнаха, че може би те са бащата на детето. Един човек написа: "Аз го направих." Друг попита: "Кой е бащата???"

Бони също така информира последователите си за преживяванията си след раждането в клип, публикуван в TikTok. Седнала на тоалетната, докато хапва препечен хляб, тя разкрива, че е претърпяла цезарово сечение и потвърди, че новороденото ѝ е в добро здраве. "Родих бебе. Добре съм. Претърпях цезарово сечение и бебето е супер, супер здраво. По-късно си отивам вкъщи", казва тя.

Размишлявайки върху раждането и възстановяването си, тя продължава: "Беше болезнено, но не толкова лошо, колкото си мислех. Въпреки това, когато ми беше лошо тази сутрин, наистина имах усещането, че шевовете ми са се разкъсали."

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