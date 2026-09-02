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Явор Бахаров и Рая Пеева станаха родители на момиченце (СНИМКА)

02 септември 2026, 9:09 часа 0 коментара
Снимка: Instagram
Явор Бахаров и Рая Пеева станаха родители на момиченце (СНИМКА)

Актьорите Рая Пеева и Явор Бахаров станаха родители за първи път. Щастливото събитие се е случило на 25 август в Майчин дом, но гордата майка съобщи за раждането на първородната си рожба на 1 септември. Явор и Рая са избрали за своето момиченце красивото име Леа. В своя Instagram Рая Пеева благодари на лекарката, която се е грижила за нея през последните девет месеца, на доктора, който е изродил Леа, както и на любимия си мъж.

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Безкрайно щастие

"Искаме да благодарим от сърце на д-р Гергана Коларова, която през цялата ми бременност беше неотлъчно до мен. Наблюдаваше развитието на Леа и се грижеше не само всичко да върви добре, но и аз да се чувствам спокойна през целия този път.

Благодаря на целия екип на Майчин дом и най-вече на д-р Гунев за грижите, професионализма и отношението, с които ни дариха с Леа по време на престоя ни. 

И не на последно място — благодаря на моята любов, Явор. Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство.Една от най-големите ни мечти се сбъдна. 

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Сега започва най-хубавата част от живота ни.

Сигурна съм. 

Обичам те!", написа Рая Пеева.

Разбира се, под публикацията ѝ заваляха поздравления и пожелания за щастливо детство и безкрайно здраве на малката Леа и гордите ѝ родители. Сред коментиралите са Радина Кърджилова, Силвия Петкова, Весела Бабинова, Божана Кацарова, Мартина Пенева, Алена Вергова, Натали Трифонова, Ивайло Драгиев, Анастасия Ингилизова, Юлиан Вергов, Филип Аврамов и още много колеги и приятели на Рая и Явор.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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