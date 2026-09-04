Дженифър Лорънс призна: Поставям си редовно "бебешки ботокс"

Актрисата Дженифър Лорънс разкри пред списание "Vogue" какви козметични процедури е предприемала през годините, с което хвърли светлина върху дългогодишните спекулации сред феновете ѝ относно пластичната хирургия, съобщава изданието "Hello". Носителката на "Оскар" сподели, че редовно си поставя малки дози "бебешки ботокс", за да запази подвижността на лицето си, необходима за актьорската ѝ професия, но не е готова да се подложи на по-мащабни интервенции.

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"Бебешкият ботокс" представлява манипулация, чрез която се поставя много малки и по-разредени дози ботулинов токсин. Целта е да се омекотят бръчките, без да се "замразяват" естествените мимики на лицето.

Нищо не е същото след второто раждане

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Актрисата разкри, че макар да обмисля процедура за премахване на мазнината в областта на бузите - метод за постигане на по-слабо изглеждащо лице чрез отстраняване на мастна тъкан, - не смее да я направи, тъй като промяната би била твърде забележима за публиката. Тя изрази и колебания относно процедурите за прехвърляне на мазнина от една част на тялото в друга, като посочи, че внимателно наблюдава резултатите при други хора, преди да реши дали да опита сама.

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Майка на две деца, Лорънс сподели пред "The New Yorker", че тялото ѝ не се е възстановило по същия начин след раждането на втория ѝ син със съпруга ѝ Кук Марони, за разлика от периода след първата ѝ бременност, и че обмисля процедура за увеличаване на бюста. Актрисата призна също, че по-рано публично е отричала слуховете, че си е правила операции на носа и очите, като е обяснявала промените във външния си вид с естествения процес на стареене и уменията на своя гримьор, предава БГНЕС.