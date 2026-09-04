Унизително: Изгониха Нина Добрев от червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Нина Добрев стана хит в интернет по време на Международния филмов фестивал във Венеция, но не заради роля или награда, а заради инцидент с охраната. 37-годишната звезда от "Дневниците на вампира" видимо беше "изгонена" от червения килим, докато се опитваше да позира за снимки в своята зашеметяваща рокля без презрамки с пайети от Armani Privé на премиерата на филма "Ink" в сряда, 2 септември. Нина застана пред чакащите я фотографи, които я викаха по име, преди да бъде прекъсната от неизвестен мъж в тъмен костюм.

a Nina Dobrev sendo expulsa do tapete vermelho do Festival de Veneza ontem, eu teria evaporado de tanta vergonha pic.twitter.com/xJ5la9ZCFU — ☙ (@layzhis) September 3, 2026

Той се приближава до нея и вдига ръка, като сякаш ѝ дава знак да напусне червения килим, докато мърмори нещо на Нина, която изглежда объркана и незаинтересована от разговора. Една жена извън кадър сякаш се намесва, давайки на Нина няколко секунди да позира за снимки, преди друг мъж в костюм да я изведе от червения килим. Нина изглежда така, сякаш не разбира какво се случва, докато си тръгва, и се усмихва неловко, като вдига ръка към тълпата.

Мнението на потребителите

Унизителният инцидент, разбира се, беше запечатан от камерите, а клипът бързо набра популярност в социалните мрежи, като много потребители бяха шокирани от този момент. "Този човек луд ли е? Бедната Нина", написа един потребител в X. Друг коментира: "Защо изгониха Нина Добрев по този начин от червения килим във Венеция?" Трети добави: "Ако бях Нина Добрев и ме изгонеха от червения килим на Филмовия фестивал във Венеция, щях да се изпаря от чист срам."

Още: Дженифър Лорънс призна: Поставям си редовно "бебешки ботокс"

Друг коментира: "Да не би да е прекарала твърде дълго време там, или просто организацията е лоша? Каквото и да е, беше неудобно." Един човек защити действията на охраната, като обясни: "Не я изгониха; просто нямаше много време да позира за снимките, затова охранителят ѝ каза да продължи да върви, а тя направи такава физиономия, сякаш не разбираше", споделя друг потребител.