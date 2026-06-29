Любими участници в "Игри на волята" се сгодиха (СНИМКИ)

Едни от най-харизматичните участиници в риалити формата "Игри на волята" вече официално са сгодени. Определян от зрителите като "бългрският Кен" Благомир Мастагарков е предложил брак на половинката си - Александра, която участва в последния седми сезон на предаването. Въпреки че и двамата засега предпочитат да не издават подробности за връзката си, в социалните мрежи не липсват техни общи снимки, издаващи голямата им любов. С последната си публикация отпреди няколко дена, Мастагарков и Александра привлякоха вниманието, разкривайки че са сгодени.

От кадрите виждаме, че романтичното предложение се е случило край живописен язовир. А за да бъде още по-незабравимо преживяване - обстановката включва и огромна арка във формата на сърце с цветя, в средата на което са изписани първите букви от имената им. На този фон Александра показа ръката с годежния си пръстен и началото на новия етап в живота си. "Началото на нашето завинаги", написа риалити участничката към публикацията си в Instagram.

Още: Сватба е! Христо Пъдев се ожени за половинката си Цвети (СНИМКИ+ВИДЕА)

По-късно Александра публикува и селфи с общи близки приятели, които са присъствали на големия ден.

Радост сред фенове и приятели

Разбира се, новината беше посрещната с вълнение от последователите на двойката в социалните мрежи, като много от тях честитиха на влюбените. Сред тях се откроиха и някои от добре познатите на зрителите бивши участници в "Игри на волята" като Изабел Крамарска, Цецо Гешов, Павел Николов и Мартин Николов, който остана близък с Мастагарков след предаването. "Ехееее, това беше бързо, честито симпатяги", коментира Елвиса.

Още: След раздялата с Орлин: Кой открадна сърцето на Натали от "Ергенът: Любов в рая"? (СНИМКИ)