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Любими участници в "Игри на волята" се сгодиха (СНИМКИ)

29 юни 2026, 16:26 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Любими участници в "Игри на волята" се сгодиха (СНИМКИ)

Едни от най-харизматичните участиници в риалити формата "Игри на волята" вече официално са сгодени. Определян от зрителите като "бългрският Кен" Благомир Мастагарков е предложил брак на половинката си - Александра, която участва в последния седми сезон на предаването. Въпреки че и двамата засега предпочитат да не издават подробности за връзката си, в социалните мрежи не липсват техни общи снимки, издаващи голямата им любов. С последната си публикация отпреди няколко дена, Мастагарков и Александра привлякоха вниманието, разкривайки че са сгодени. 

От кадрите виждаме, че романтичното предложение се е случило край живописен язовир. А за да бъде още по-незабравимо преживяване - обстановката включва и огромна арка във формата на сърце с цветя, в средата на което са изписани първите букви от имената им. На този фон Александра показа ръката с годежния си пръстен и началото на новия етап в живота си. "Началото на нашето завинаги", написа риалити участничката към публикацията си в Instagram. 

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По-късно Александра публикува и селфи с общи близки приятели, които са присъствали на големия ден.

Радост сред фенове и приятели

Разбира се, новината беше посрещната с вълнение от последователите на двойката в социалните мрежи, като много от тях честитиха на влюбените. Сред тях се откроиха и някои от добре познатите на зрителите бивши участници в "Игри на волята" като Изабел Крамарска, Цецо Гешов, Павел Николов и Мартин Николов, който остана близък с Мастагарков след предаването. "Ехееее, това беше бързо, честито симпатяги", коментира Елвиса. 

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годеж връзки Благомир Мастагарков Александра Колева
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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