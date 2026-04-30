Любовен триъгълник в "Ергенът": Една жена предизвика сблъсъка на сезона (ВИДЕО)

Най-дългоочакваната среща в "Ергенът" вече е факт, но както всички очакваха - напрежението беше огромно. Но когато двама мъже се борят за една жена, прехвърчането на искри е неизбежно. Такава беше и срещата между завърналия се Стоян и новодошлия Гатев. Предаването изправи двамата мъже лице в лице, за да си кажат всичко в очите, но спорът за Илияна се оказа по-неприятен от очакванията.

"Аз съм човек, който не се бута насила никъде и никога!" - това бяха категоричните думи на Георги, след като среща Стоян.

Припомняме, че докато Стоян остана настрани от всички участници, Гатев не само привлече вниманието и симпатиите на доста жени върху себе си, но успя да заведе своята фаворитка Илияна на романтична вечеря и да я целуне. "Тя ми каза, че не съм аз причината да преустанови отношенията си с теб. Исках да се убедя дали е двустранно и се убедих, че е така!"

Макар очевидно да са един срещу друг, и двамата са на едно мнение по въпроса, че няма да се борят един с друг.

"Ситуацията със сигурност не е приятна!" - категоричен е Стоян, но не вярва, че Гатев и Илияна са се целували. Той е категоричен, че не изпитва емоции към никое друго момиче и иска само Илияна.

Какво предстои?

Балансът в имението определено бе разклатен, а всяка следваща стъпка приближава участниците до развръзки, които могат да променят всичко. Кулминацията предстои в днешния епизод (30 април), когато за Крис предстои най-важното решение, свързано с избраницата му Елеонора.

