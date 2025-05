"Майната им на тези, които се опитват да ви плашат“

Педро Паскал не се притеснява да говори по всякакви теми. Той е един от най-обичаните актьори в Холивуд, не само заради филмите и начина си на живот, но и заради мнението си. Последните бяха на филмовия фестивал в Кан, като се отнасяха за Доналд Тръмп и защитаваха работата на журналистите.

„Страхът е начинът, по който те печелят, така че продължавайте да разказвате истории, продължавайте да се изразявате и продължавайте да се борите да бъдете това, което сте. Затова прецакайте хората, които се опитват да ви плашат. Борете се, не им позволявайте да победят“, каза той пред Variety.

Той говори и за имиграцията, като признава, че е много благодарен на Съединените щати, макар да намеква, че настоящата политика може би не е съвсем правилна. Следващият му филм е посветен именно на това - в „Едингтън“ той играе кмета на едноименния град в Ню Мексико, който има идеята да отвори границите.

„Очевидно е много плашещо за един актьор във филм да говори по такива въпроси. Въпросът е твърде непреодолим, за да мога наистина да се занимавам с него, не съм достатъчно информиран“, започва той.

